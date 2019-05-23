足球》卡達世界盃不擴編正賽名額 將維持32支國家隊

FIFA主席（圖中）因凡蒂諾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕國際足總（FIFA）宣佈2022卡達世界盃將維持會內賽32支賽隊伍，而不會擴編至48支球隊，國際足總和卡達兩方雖有意且積極去擴編會內賽名額至48隊，並期望周遭各國可以協助舉辦，但經過FIFA、卡達以及多方贊助商的討論後決定還是維持原來的方案，僅收32支國家隊進入世界盃正賽。

卡達是首支伊斯蘭國家主辦世界盃，並且也是首支從未踢進世界盃會內賽的主辦國，由於卡達夏季氣候過於炎熱不利球員在場上奮戰，可能造成球員的身體健康出問題，因此特地將賽期延至11、12月舉辦，有別於過往世界盃於6、7月舉辦的賽事。

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至於2026年由美國、加拿大和墨西哥，中北美三國聯辦的世界盃則是早先前已公布名額會擴增至48隊，屆時不管是哪一洲都將有更多機會看到新面孔進入世界盃賽事，這也意謂著進入FIFA世界盃的舞台不再那麼狹窄。

世界盃衛冕軍法國下一屆是否能打破近期世界盃的冠軍魔咒？大黑馬克羅埃西亞能否再次延續上一屆的好表現？亦或是其他黑馬球隊的崛起？2022卡達世界盃屆時不容錯過！

2018世界盃足球賽冠軍隊─法國。（資料照，歐新社）

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