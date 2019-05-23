MLB》去年遭洋基、雙城捨棄4次 海爾如今獲生涯首救援

洋基投手海爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年遭洋基、雙城指定轉讓（DFA）共4次的投手海爾（David Hale），一度轉戰南韓職棒（KBO），本季他再度回到洋基。海爾昨天對金鶯後援4局失1分，這不但是他本季首次出賽，還拿下大聯盟生涯首場救援成功。回顧過去13個月的發展，讓海爾直呼詭異。

海爾去年4月23日首次披洋基戰袍出賽，之後雙城從讓渡名單中挑中他，並投了1場球後，海爾拒絕到小聯盟，因此成自由球員。他在5月又和洋基簽小聯盟約，兩度在大聯盟賽場投球，這段期間他兩度被DFA。

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總計海爾去年遭指定轉讓4次，其中洋基有3次、雙城1次，之後到韓職討生存，加入韓華鷹。今年季初，海爾和洋基簽小聯盟約，3月則獲得大聯盟約。

大聯盟官網報導，海爾表示，這是個很怪的一年，「我妻子和我總是說，『關於這事，你可以哭、也能笑』。我們在這期間獲得很棒的故事。」他說，「我知道有機會在這上上下下，但我對球員、教練團、以及其他一切都很滿意。這就是洋基隊，他們很有吸引力，是支具有歷史的常勝軍，只是洋基一直把我找回來。」

去年海爾接受韓華鷹50萬美元合約，前往韓國打球，他在韓華鷹出賽12場，繳出3勝4敗防禦率4.34的表現，海爾認為韓職有3A的水準。

海爾也提到韓職觀眾的特色，「觀眾聲很大，就像是足球，每名打者都有自己的專屬歌曲，每個人都知道、而且他們還站起來唱，還有一個啦啦隊長帶頭，這真是難以置信，但投手們卻沒有得到任何一首專屬歌曲。」

海爾表示，他也認識美國出生的外野手荷因（Jared Hoying）、投手山普森（Keyvius Sampson），幫助他適應不熟悉的南韓大德區（韓華鷹主場所在地）。

「到這些不是以英語為第一語言地方打球，我非常尊重那些傢伙。這是不真實的。」海爾表示，自己能說一點西班牙語，但看不懂韓文，毫無頭緒，「我們有一個很好的翻譯，他幫了我很多忙，荷因和山普森也幫我想好去哪吃晚餐，這是個很大的幫助。」

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