MLB》小葛雷諾主場第一發！424英呎怪物轟 藍鳥還是輸了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今在主場迎戰紅襪，雖然大物新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）首度於多倫多主場開轟，但紅襪靠著二壘新秀查維斯（Michael Chavis）於延長賽13局敲出致勝陽春砲，最終以6：5擊敗藍鳥。

小葛雷諾本場敲出1發全壘打，這是他大聯盟生涯第5轟。（美聯社）

3局上半，莫爾蘭（Mitch Moreland）先是擊出帶有1分打點的一壘安打，柏格茲（Xander Bogaerts）再補上一支一壘安打同樣送回一個壘包上的隊友，紅襪取得2：0領先。

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4局下半，藍鳥的「大物新人」小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）大棒一揮掃出中外野方向424呎的大號陽春全壘打追回1分。

7局上半，紅襪莫爾蘭滿壘情況下擊出滾地球雖出局，但送回1分。7局下半，藍鳥靠著連兩支安打及保送攻佔滿壘，麥利（Luke Maile）於滿壘情況下選到保送賺進1分打點，藍鳥尚以2：3落後。

8局上半，德弗斯敲出陽春砲幫助球隊取得2分領先，這是他連續3場比賽都開轟 。8局下半，史摩克（Justin Smoak）不落人後也貢獻一發陽春彈，並於9局下半藍鳥的簡森 （Danny Jansen）擊出追平比分的一壘安打，4：4的比分將比賽帶入延長賽。

查維斯延長賽敲出致勝分全壘打幫助紅襪取得勝利。（美聯社）

12局上半，去年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）率先敲出超前轟，12局下半，泰倫茲（Rowdy Tellez）也回敬一發陽春全壘打再次追平比分。13局上半，查維斯擊出致勝分的全壘打，下半局藍鳥最後反攻未果，終場紅襪以6：5驚險打敗藍鳥拿下勝利。

（影片來源：大聯盟官網）

德弗斯已連續三場比賽開轟。（法新社）

貝茲於12局敲出全壘打。（法新社）

紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello）主投6局被敲3安失1分無關勝負，後援投手沃登（Marcus Walden）投兩局被敲4安失1分追平分吞下救援失敗，漢伯利（Heath Hembree）投2局失1分拿下勝投。

藍鳥先發投手桑契斯（Aaron Sanchez）主投6局被敲4安失2分無關勝負，柯德洛（Jimmy Cordero）後援1.1局被敲1發全壘打失1分吞下敗投。

泰倫茲於12局下半敲出追平比分的陽春砲。（今日美國）

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