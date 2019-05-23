MLB》他搭UBER直升大聯盟 首打席馬上開轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「棒球浪人」戴維斯（Rajai Davis）今在賽前被叫上大聯盟，趕了2小時車程、第3局才到球場的他，8局下首次上場打擊，就扛出三分全壘打，賽後相當感謝載他來球場的UBER司機，表示車資會向球團請款。

38歲的戴維斯（Rajai Davis），生涯13季在各隊流浪，今年與大都會簽小聯盟約，是生涯效力第8隊，他今天照常在3A準備出賽，卻在賽前打擊練習時，接獲通知被拉上大聯盟，一開始還以為教練是在開玩笑。

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戴維斯發現時間緊迫，趕緊向熟識的UBER司機Jason求救，晚間6點左右碰面後，趕了2個多小時車程，殺到大都會球場，總教練卡拉威（Mickey Callaway）形容，他大概第5、第6局才第一次看到戴維斯，還爆料戴維斯連球員更衣室在哪都不知道。

戴維斯第3局才到球場。（美聯社）

戴維斯代打扛出三分全壘打。（USA TODAY Sports）

戴維斯與隊友慶祝。（美聯社）

隊友激情迎接戴維斯。（美聯社）

「他大概第3局到球場的吧，他搭UBER過來、做好準備，出場、打一支全壘打、然後回到裡面，不知道球員休息室在哪，還要走回來問人。」總教練卡拉威笑說，形容今天對戴維斯來說，真的是旋風般的一天，但打擊表現相當好。

戴維斯賽後表示，他很感激球團給他機會，試著立即做出貢獻，很幸運地能在加盟首打席就開轟，打趣表示自己迷路了一兩個月，終於找到大聯盟的路，紐媒《SNY》隨後把今日MVP榮譽頒給UBER司機Jason。

Here is Uber driver Jason, the true MVP of tonight's game



（h/t Jason -- Facebook） pic.twitter.com/zSirUfjeDl — SNY （@SNYtv） 2019年5月23日

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