MLB》他搭UBER直升大聯盟 首打席馬上開轟（影音）

〔體育中心/綜合報導〕「棒球浪人」戴維斯(Rajai Davis)今在賽前被叫上大聯盟,趕了2小時車程、第3局才到球場的他,8局下首次上場打擊,就扛出三分全壘打,賽後相當感謝載他來球場的UBER司機,表示車資會向球團請款。

38歲的戴維斯(Rajai Davis),生涯13季在各隊流浪,今年與大都會簽小聯盟約,是生涯效力第8隊,他今天照常在3A準備出賽,卻在賽前打擊練習時,接獲通知被拉上大聯盟,一開始還以為教練是在開玩笑。

戴維斯發現時間緊迫,趕緊向熟識的UBER司機Jason求救,晚間6點左右碰面後,趕了2個多小時車程,殺到大都會球場,總教練卡拉威(Mickey Callaway)形容,他大概第5、第6局才第一次看到戴維斯,還爆料戴維斯連球員更衣室在哪都不知道。

戴維斯第3局才到球場。(美聯社)

戴維斯代打扛出三分全壘打。(USA TODAY Sports)

戴維斯與隊友慶祝。(美聯社)

隊友激情迎接戴維斯。(美聯社)

「他大概第3局到球場的吧,他搭UBER過來、做好準備,出場、打一支全壘打、然後回到裡面,不知道球員休息室在哪,還要走回來問人。」總教練卡拉威笑說,形容今天對戴維斯來說,真的是旋風般的一天,但打擊表現相當好。

戴維斯賽後表示,他很感激球團給他機會,試著立即做出貢獻,很幸運地能在加盟首打席就開轟,打趣表示自己迷路了一兩個月,終於找到大聯盟的路,紐媒《SNY》隨後把今日MVP榮譽頒給UBER司機Jason。

Here is Uber driver Jason, the true MVP of tonight's game



(h/t Jason -- Facebook) pic.twitter.com/zSirUfjeDl