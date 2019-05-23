高球》砸重金培育小將！ 高協邀伍茲前教練指導我國選手

高球名將伍茲（右）、名師哈蒙（左）。（資落照，法新社、今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中華高協自2019年起制定「國家培訓隊」的訓練制度，每月定期集訓，由教練團檢視及協助國家隊、儲備隊的選手。今年暑假推出「大師營」訓練計畫，並邀請指導出許多世界球王的名師哈蒙（Butch Harmon）擔任教練。

今年暑假的培訓計畫，預計自下半年國手選拔賽總成績中，挑選出男子、女子各前4名的選手，並從7月中旬至8月初實施，進行超過3週的美國移地訓練。

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為了提供選手學習高爾夫頂尖的觀念及技術，高協這次的訓練除了呈報體育署核定，也不惜重金，確認邀請世界頂尖大師級教練哈蒙，親自為台灣選手進行指導，訓練地點位於哈蒙於拉斯維加斯的學校。之後培訓隊將轉往加州的Oak Valley球場，並邀請研發Aim Point的Sean Lanyi推桿大師，親臨現場指導選手，尤其著重在果嶺的研讀方向及速度。

高協理事長王政松表示，台灣的青少年選手的培訓，有提升的必要性，不應該在培訓上就輸在起跑點上。我國青少年選手的天賦與努力都不輸給其他國家的的選手，惟技術訓練、場地多樣化方面上，台灣選手的養成比較吃虧，需要藉由美國場地與美國大師級教練來突破台灣選手的困境。

王政松強調，這不是一次性的活動就結束，而是國家隊的長期培訓計畫一環，還有後續的追蹤及評估，才能將效益發揮最大。

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