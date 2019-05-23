NBA》是福是禍？勇士冠軍戰前休9天 史上第4長

勇士到冠軍戰前有9天休息。（歐新社）

〔體育中心／台北報導〕雖然對戰組合還未確定，不過總冠軍賽程已經公布，首戰將於台灣時間5月31日上午9點開打，其中在西決以4：0橫掃的勇士隊將獲得足足9天休息，這是NBA季後賽史上第4久的紀錄。

過去10支在進行下個系列賽前休息至少9天的隊伍中，其中有7支球隊贏得總冠軍戰第一場、也有7支球隊最終贏得總冠軍，雖然這僅是小樣本，且依據對戰組合強弱不盡準確。

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勇士到冠軍戰前有9天休息是季後賽史上第4長。（取自網路）

外界好奇，這對過去7個月以來，以及習慣休息一兩天就打比賽的勇士隊來說，突然多了9天的休息，會不會反而造成他們的狀況下滑。

然而這麼長的休息對勇士來說並不陌生，他們在2017年西部決賽橫掃馬刺晉級後，也是休息9天碰上騎士，最後以4：1拿下該年總冠軍。

況且杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）、卡森斯（DeMarcus Cousins）等3名大將分別在前面的季後賽系列戰中折損，勇士並不介意多休幾天讓他們回歸。

「目標絕對不會只是進入總冠軍戰，而是拿下總冠軍。」勇士前鋒格林（Draymond Green）表示，「我們絕對趁這9天讓受傷的隊友健康回來。」

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