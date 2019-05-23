MLB》希梅涅茲雙響 白襪終止對戰太空人2連敗（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，狀況火燙、近18場比賽僅輸3場的太空人，於主場面對來訪的白襪，先前已取得對戰2連勝太空人這回沒討到便宜，白襪靠著希梅涅茲（Eloy Jimenez）單場雙響砲和迪爾森（Charlie Tilson）的滿貫砲加持，終場以9：4擊敗太空人在系列賽扳回一城。

希梅涅茲單場雙響砲。（法新社）

2局上半，希梅涅茲（Eloy Jimenez）率先敲出中外野方向的全壘打幫助白襪先馳得點，4局上半，阿布瑞尤（Jose Abreu）同樣擊出中外野方向的大號全壘打，白襪靠著這兩轟取得2：0領先。

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阿布瑞尤本場擊出一發陽春砲。（美聯社）

3局下半，白襪三壘手孟卡達（Yoan Moncada），於一二壘有人的時後，先是接起一個彈跳的球後採三壘壘包刺殺往三壘衝的跑者，再傳向二壘刺殺往二壘跑的，最後再轉傳至一壘刺殺打者，成功策動一次罕見的三殺打。

（影片來源：大聯盟官網）

4局下半太空人展開大反攻，柏格曼（Alex Bregman）擊出陽春全壘打先追回1分，柯瑞亞（Carlos Correa）擊出帶有1分打點的二壘安打，下一棒的狄亞茲（Aledmys Diaz）打出高飛犧牲打再替球隊賺進1分，太空人攻下3分大局反超比數。

柏格曼敲出陽春砲貢獻1分打點。（法新社）

6局上半，白襪開起瘋狂得分模式，單局打出5支安打和選到1個保送，其中包括狄爾森石破天驚的滿貫全壘打，單局攻下6分大局不止超前，更直接拉開比分至8：3。

狄爾森掃出滿貫砲，單場灌進4分打點。（美聯社）

8局上半，希梅涅茲再度開轟，本場第二轟，幫助白襪再添得1分。9局下半太空人最後反攻機會僅靠瑞迪克（Josh Reddick）的高飛犧牲打追回1分，終場太空人以4：9敗下陣來，終止2連勝。

白襪先發投手諾瓦（Ivan Nova）主投7局被敲10支安打失3分拿下勝投，太空人先發投手柯爾（Gerrit Cole）主投5局被敲7安失6分，雖丟出7張老K但可惜吞下本場敗投。

諾瓦主投7局失3分拿下勝投。（法新社）

柯爾主投5局失6分吞敗。（法新社）

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