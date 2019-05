道奇39歲老將希爾。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇39歲老將希爾(Rich Hill)今天在客場對光芒繳出6局失1分好手,可惜牛棚放火,讓道奇最後以1:8輸球。比賽中,光芒韓籍打者崔志萬靠突襲短打上壘,讓希爾當場狂飆髒話。

希爾開賽連投2次三振後,輪到崔志萬打擊時,道奇防守佈陣偏向右側,造成三壘位置無人守備,因此崔志萬第一球就擺短棒點向三壘側,讓他跑出內野安打。希爾當下卻不開心,直接當下狂罵「FXXX」等字眼。

請繼續往下閱讀...

《The Athletic》光芒記者Josh Tolentino則是指出,希爾不是對崔志萬不滿,而是不爽球隊用守備佈陣,讓左半邊都空掉沒人,「我認為打者變得更好,並理解要如何打敗這佈陣。」

希爾認為,現在的強打者越來越精明,知道如何打破佈陣,「我們必須對此做出調整。」

Rich Hill is not a fan of the shift. pic.twitter.com/0SKcXdMkTX