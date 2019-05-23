MiLB》胡智為後援4局挨兩轟掉4分 王維中獲中繼點

胡智為。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕印地安人3A台灣投手胡智為今天對老虎隊3A後援，他投4局挨2轟失掉4分，防禦率增至6.05。而運動家3A台灣左投王維中則是對上洛磯3A，他後援1局失1分，獲得本季第2次中繼點。

印地安人3A和老虎隊3A之戰，老虎3A在6局上連敲4安包含一發三分砲，把印地安人3A先發安德森（Cody Anderson）打退場。胡智為這時登板投球，他先是丟保送，讓對手攻占滿壘，下棒Daz Cameron敲投手前滾地球，胡智為傳本壘封殺，但他被Danny Woodrow敲高飛犧牲打，讓球隊再掉1分，胡智為再三振Jacob Robson，化解危機。

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但胡智為8局上遇到亂流，先是被Mikie Mahtook敲陽春砲，之後更被Danny Woodrow敲三分彈，終場印地安人3A以4：10輸球。

總計胡智為此戰4局用71顆球，有42顆好球，被敲4安包含2轟，失掉4分，送出4次三振、2次保送，防禦率增至6.05。

王維中。（資料照，美聯社）

而運動家3A和洛磯3A的比賽，王維中在第8局上場後援，1出局後，被Sam Hilliard敲三壘安打，之後遭下棒Drew Weeks敲安掉分。王維中及時穩定，先是三振Dom Nunez，接著讓Yonathan Daza敲內野飛球出局，完成投球工作。運動家3A最後以7：5贏球。

總計王維中1局用20球，有15顆好球，被敲2安失掉1分，送出1次三振，獲得本季第2次救援成功，防禦率為3.75。

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