MLB》各隊最棒的打擊練習場！金鶯再平史上最慘紀錄

金鶯隊只花49場比賽就追平美聯最多場次被多場擊出5發全壘打以上的紀錄。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯東區墊底的金鶯隊今年儼然成為各隊的打擊練習場，既昨天打破開季48場最快百轟紀錄後，今天金鶯再接再厲，正式追平美聯歷史紀錄，成為單季最多場次被敲出5發全壘打以上的球隊。

《ESPN》數據資料指出，金鶯隊本季已經有7場比賽被對手敲出5發全壘打以上的紀錄，這已經追平了美國聯盟史上最多，而他們目前才打了49場比賽，還有113場比賽能夠刷新這難堪的紀錄，建立慘烈的金鶯障礙。

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今天金鶯隊被托瑞斯（Gleyber Torres）單場雙響砲，本季4度對金鶯達成這樣成就，成洋基史上第一人，拉梅修（DJ LeMahieu）、艾斯查德 （Thairo Estrada）、桑契斯（Gary Sanchez）也開砲，單場洋基5轟灌倒金鶯，也幫助金鶯追平美聯史上最差的紀錄。

金鶯今年曾在開季短暫站上美聯東區第二名的位置，但孱弱的投打戰力讓他們馬上跌回爐主的寶座，今年金鶯投手挨轟數105是全大聯盟最多，防禦率5.77更是大聯盟墊底，被長打率更是突破5成，

托瑞斯本季4度對金鶯隊擊出雙響砲。（圖片取自推特）

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