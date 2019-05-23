日職Live》大王3支1、2保送 火腿11：2樂天（影音）

2019/05/23 19:43

王柏融連兩場敲安，另外進帳1分打點。（資料照，特派記者陳志曲攝）

「大王」王柏融今天對戰樂天破除「恐左症」，從樂天左投辛島航手中擊出安打，單場3支1、1打點和2次保送。火腿全隊敲出3轟，包括杉谷拳士的雙響砲，火腿終場以11：2大勝樂天，終於中止近期4連敗的低潮。

第八局

王柏融面對牛棚左投西宮悠介擊出二壘滾地球出局。

王柏融第五打席逐球紀錄：

1.速球　 147公里 壞球

2.速球　 145公里 界外

3.速球　 146公里 二壘滾地球出局

第七局

王柏融在1人出局後選到單場第2次四壞球保送上壘，大田泰示擊出右外野安打，平沼翔太獲得保送攻占滿壘，鶴岡慎也適時擊出帶有2分打點的右外野二壘安打，中島卓也再補上一支2分打點右外野安打，火腿擴大領先至11：2。

王柏融第四打席逐球紀錄：

1.速球　 143公里 壞球

2.速球　 142公里 界外

3.卡特球 137公里 壞球

4.速球　 143公里 壞球

5.速球　 143公里 好球

6.速球　 144公里 四壞球保送

第六局

杉浦稔大先發5局失1分退場，由公文克彥接替投球，島内宏明獲得四壞球保送，淺村榮斗擊出右外野二壘安打，形成二三壘有人，惠勒擊出高飛犧牲打追回1分，樂天以2：5落後火腿。

杉谷拳士敲出右外野2分彈，單場上演雙響砲，火腿以7：2領先樂天。

第五局

杉谷拳士敲出本季首轟，左外野陽春彈助隊取得4：1領先。近藤健介敲出中外野二壘安打，王柏融第三打席從辛島航手中擊出中間穿越安打，連兩場敲安並打回1分打點，也靠著趁傳上到二壘，火腿以5：1領先樂天。

王柏融第三打席逐球紀錄：

1.曲球　 108公里 壞球

2.滑球　 115公里 好球

3.滑球　 117公里 界外

4.速球　 132公里 壞球

5.速球　 133公里 中安

第三局

近藤健介獲得四壞球保送，中田翔敲出左外野2分砲，本季第9轟出爐，火腿以3：1領先樂天。王柏融第二打席連看三球，站著不動遭到三振。

王柏融第二打席逐球紀錄：

1.變速　 118公里 好球

2.速球　 133公里 好球

3.速球　 133公里 站著不動三振

第二局

銀次擊出內野安打，布萊許敲出中外野落地安打，樂天攻佔一三壘，辰己涼介擊出內野滾地球送回追平分，樂天追到1：1平手。

第一局

火腿開路先鋒渡邊諒擊出中外野深遠飛球，差點遭到樂天外野手辰己涼介接殺，形成一支三壘安打，杉谷拳士適時擊出中外野高飛犧牲打，幫助火腿先馳得點。

近藤健介選到四壞球保送，隨後盜上二壘，王柏融首局首打席面對樂天先發左投辛島航，選球眼大開，兩個好球後連續選到四顆壞球，靠著保送上壘，形成一二壘有人。

王柏融首打席逐球紀錄：

1.曲球　 108公里 揮空

2.速球　 135公里 好球

3.速球　 136公里 壞球

4.滑球　 121公里 壞球

5.速球　 134公里 壞球

6.曲球　 110公里 四壞球保送

賽前報導

日本火腿今天在主場札幌巨蛋續戰樂天，「大王」王柏融和宋家豪昨首度在日職投打對決，上演台灣內戰，王柏融技高一籌，敲出中外野平飛安打，單場雙安好表現也讓打擊率回升至2成83。

王柏融今天擔任先發第5棒指定打擊，將對決樂天先發左投辛島航，王柏融本季對戰左投打擊率只有1成79，面對辛島航5打數敲出過1支安打，火腿此役也盼能中斷4連敗的低潮。

先發名單

火腿

1（二）渡邊諒 
2（中）杉谷拳士 
3（左）近藤健介
4（一）中田翔 
5（指）王柏融 
6（右）大田泰示 
7（三）平沼翔太
8（捕）鶴岡慎也 
9（游）中島卓也

先發投手：杉浦稔大

樂天

1（游）茂木榮五郎
2（左）島內宏明 
3（二）淺村榮斗 
4（指）惠勒
5（一）銀次
6（右）布萊許
7（中）辰己涼介
8（捕）嶋基宏
9（三）渡邊佳明

先發投手：辛島航

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