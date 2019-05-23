電競》ahq成立《CS:GO》戰隊 銜接台灣CS黃金盛世

ahq《CSGO》團隊 由左至右：FlykingJVE、dra1gen、Luke（教練）、cedrik、ChanZ、hRRR。（ahq提供）

〔體育中心／綜合報導〕ahq電子競技俱樂部今正式成立《CS:GO》職業隊，團隊由戰隊總監Polo （吳敬晨） 與教練Luke （曾屹群） 領軍，集結五位《CS:GO》好手，組成台灣自發展電競以來，首支全職性的《CS:GO》戰隊。此舉象徵ahq對台灣電競射擊項目的發展深具信心，ahq拓展海外電競市場的目標也更加邁進。

台灣電競經驗跨足國際

2012年草創至今，ahq在台灣職業電競的推廣和人才培育上一向不留餘力，旗下隊伍曾多次在台港澳賽區職業聯賽中摘下桂冠，並代表台灣站上世界舞台。近年來隨著東南亞電競市場興起，ahq決定挾帶累積多年的電競經驗跨足國際。今年年初，ahq即宣布加入賽事體制完善的泰國《傳說對決》職業電競聯賽，本次成軍的《CS:GO》戰隊，未來重心也將放在東南亞與國際整體的電競賽事，拓展ahq的事業格局。

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《CS:GO》的賽制特殊，嚴格來說並沒有地區性的職業聯賽，賽事架構是以為數眾多的外圍賽、資格賽和世界性的盃賽組成。以2019年為例，賽事主辦方Valve即規畫有四場國際賽事，賽事密集度不亞於《英雄聯盟》等火熱項目。據Valve官方資料，今年2月結束的首場國際賽IEM Katowice Major，總決賽收視高峰共有超過50萬觀眾在線收看，總獎金池高達100萬美元，是IEM所有賽事項目之冠。

近年來由於缺乏代理商及有心的賽事單位推廣，曾受無數台灣觀眾關注喜愛的CS電競，已漸漸退出台灣主流電競市場，但從國際的視野來說，《CS:GO》一直是世界最具規模電競項目之一。戰隊總監Polo表示，「成立《CS:GO》是很好的機會，讓ahq銜接上原本錯失的國際項目，我們會利用在台灣經營電競的經驗，複製到海外市場，期盼能獲得更好的效益。」

《ahq正式成立CS:GO職業戰隊 戰隊總監Polo談緣起》影片：https://youtu.be/hvf7TI6KLXk

ahq銜接CS黃金盛世 找回國際影響力

深耕職業電競多年的Polo，本身就是CS選手出身，目前負責ahq多支職業隊伍的營運和管理。這次Polo說服昔日戰友Luke放棄從醫的大好前程重回CS電競，組建台灣首支全職的《CS:GO》戰隊，由俱樂部供給選手訓練所需的一切資源，這對沉寂許久的台灣CS界來說，無非打了一劑強心針。

Polo表示，要銜接上過去他和Luke當選手時期，台灣CS電競在國際上的影響力，ahq還有很長的路要走。但新聞稿一出，頭已洗下去，未來將和Luke攜手全力以赴，持續拓展台灣在射擊項目上的目標。

短期內，ahq團隊會先參加東南亞與亞洲鄰近地區的預選賽，盼在外圍賽取得世界賽資格。由於台灣《CS:GO》的發展停滯許久，人才與資源相較於歐美、韓國等區域來說都相對短缺，因此ahq會持續挖掘有潛力的新人，而未來也不排除從外地徵召射擊長才。最長遠來說，ahq終究希望能站上每一年所有《CS:GO》的世界舞台，將台灣經驗帶向國際。

ahq 《CS:GO》戰隊 後勤暨選手陣容

戰隊總監Polo （吳敬晨）

教練Luke （曾屹群）

選手FlykingJVE （卓子翔）

選手cedrik （陳子岸）

選手ChanZ （黃頎軒）

選手dra1gen （簡暉恩）

選手hRRR （陳頌杰）

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