中職》統一獅舉辦高志綱球迷會 5/25台南棒球場登場

統一獅舉辦高志綱感謝有你球迷會。（統一提供）

〔體育中心／綜合報導〕一獅鐵捕高志綱自2005年加盟獅子軍至2018年，14年選手生涯成為獅子軍主戰捕手，也帶領獅子軍團隊拚出一場又一場精彩賽事。高志綱對於統一獅的貢獻是有目共睹，也是值得予以肯定，球團予以尊重高志綱本人對於接下來的規劃，也將在5.25週六台南主場賽事，賽前14：00場外舉辦「高志綱感謝有你球迷見面會」，活動將近40分鐘，也將邀請看著高志綱一路成長蛻變的名球評曾文誠，擔任活動主持人，將與高志綱進行20分鐘Talk Show，並舉辦高志綱合影拍照見面會活動，屆時歡迎球迷提早來到台南棒球場一起共襄盛舉。如果你想要親自跟高志綱道聲加油球迷們，千萬別錯過，一起來台南棒球場共襄盛舉。

為了喜歡高志綱球迷們能夠收藏高志綱職棒選手榮耀引退商品，球隊也跟FILTER017共同合作設計開發，其中紀念商品包括高志綱引退紀念球衣、T-shirt、紀念球帽、毛巾、引退紀念球及高志綱引退紀念海報，將於5.25中午12：00於萊恩酷商品部及統一獅官方購物商城同步開賣。當天萊恩酷現場購買高志綱引退商品，單筆消費結帳金額滿千球迷前60位，可獲得「高志綱感謝有你球迷見面會」VIP席次優惠，獨享在舞台最前VIP席次（每席次限一人入座）參與高志綱感謝有你見面會，並可參加高志綱感謝有你拍照見面會活動。

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高志綱商品集合照。（統一提供）

5.25（六） 17：05象vs獅 台南棒球場

12：00 高志綱引退商品萊恩酷商品部開賣

14：00 高志綱感謝有你球迷見面會Talk Show

14：30 高志綱感謝有你合影拍照見面會

15：00 榮耀30統一獅元年選手Talk Show

邀請嘉賓：賴崇光、耿健輝、葉福榮

15：20 榮耀30統一獅ＯＢ選手簽名會

5.26（日） 17：05 象vs獅 台南棒球場

15：10 Uni Girls X Passsion Sisters舞蹈表演及介紹

15：20 Uni Girls X Passsion Sisters 合影拍照見面會

15：40統一獅Ｘ中信兄弟 傳統一戰 ＯＢ選手Talk Show

邀請嘉賓統一獅：李坤哲、鄧耀華 兄弟象：陳瑞昌

16：00 統一獅Ｘ中信兄弟 傳統一戰 ＯＢ選手簽名會

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