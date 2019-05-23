世大運》拿坡里世大運7月登場 李智凱、楊俊瀚領銜目標7金

（左起）李智凱、楊俊瀚。（資料照，記者陳志曲、林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2019拿坡里世大運將在7月3日至14日點燃戰火，本屆台灣將有131名好手參戰，包含田徑、體操、桌球、網球、射箭、女籃等，目標摘下7金。

上屆身為台北世大運主辦國，台灣隊共有多達371位運動員參賽，進帳26金、34銀、30銅，寫下史上最佳的成績。不過今年拿坡里世大運，受到4年前巴西放棄舉辦的影響，2016年義大利才緊急接手，籌辦時間倉促，比賽規模縮小，因此把賽事總人數控制在8000人內，總獎牌數更只有222面，為近5屆世大運中競賽項目最少的一屆。

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今年拿坡里世大運必辦項目為15項，選辦項目僅有橄欖球、帆船以及射擊，而台灣具有優勢的羽球、舉重、高球等奧運種類均未在其中。根據統計，上屆世大運台灣摘下金牌項目中，滑輪溜冰、羽球、舉重、武術共摘下18面獎牌，這些都不在今年的世大運競賽項目中。

即便受到賽事規模縮小及參賽年齡下修至25歲的影響，台灣隊仍有不少具有競爭力的好手參賽，包含亞運體操金牌李智凱、唐嘉鴻，射箭魏均珩、湯智鈞，「夜市小球王」曾俊欣，另外還有最速男楊俊瀚領軍的400接力隊，今年目標7金，希望挑戰2017台北世大運以外的最佳成績。

不過受到賽事規模縮小影響，體育署競技組組長洪志昌表示，今年僅有39位隊職員能進到選手村服務選手，後勤支援上，造成一些困擾，但大專體總將會在選手村外另外增加5位教練、3位隊醫和3位防護員，盡力滿足選手們的需求。

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