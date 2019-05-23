中職Live》王溢正7局狂飆11K！桃猿 7：0 兄弟

第七局

7下，林智勝、里迪、林明杰連續遭到三振，王溢正7局11K無失分。

7上，兄弟換投：王鴻程，藍寅倫擊出內野穿越安打上壘，王鴻程暴投讓跑者上二壘，林泓育敲出投手前強襲球，王鴻程接到後打算靠隊友夾殺往三壘跑的藍寅倫，結果在夾殺過程中兄弟發生傳球失誤，形成一、三壘有人，無人出局的局面。廖健富擊出游擊強襲球，王勝偉踩二壘後逼退三壘跑者藍寅倫，接著傳一壘形成雙殺，二出局，三壘有人。朱育賢擊出中外野飛球出局，三出局。

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第六局

6下，陳偉漢二壘滾地球，郭嚴文發生失誤，陳偉漢上一壘，王威晨選到保送上壘，一、二壘有跑者，詹子賢二壘飛球出局，彭政閔擊出三壘滾地球形成雙殺，三出局。

6上，桃猿三上三下。

第五局

5下，黃鈞聲、林書逸、王勝偉接連遭到三振，王溢正跨局連6K。

5上，兄弟換投：江忠城，朱育賢右外野飛球出局，郭嚴文二壘滾地出局，林立擊出中右外野飛球出局，三上三下。

第四局

4下，彭政閔、林智勝、里迪接連遭到三振，三出局。

4上，藍寅倫遭觸身球擊中上壘，林泓育擊出雙殺打，二出局，廖健富滾地出局，三出局。

第三局

3下，王勝偉安打上壘，陳偉漢擊出游擊方向雙殺打，二出局，王威晨擊出游擊滾地球，林承飛漏了一下傳一壘來不及，詹子賢游擊滾地形成野手選擇出局。

3上，林承飛遭三振，陳晨威右外野飛球出局，柏納帝那滾地出局，三上三下。

第二局

2下，彭政閔擊出投手強襲安打上壘，林智勝飛球出局，里迪遭到三振，黃鈞聲中外野安打上壘，林書逸滾地形成野手選擇傳二壘出局。

2上，藍寅倫出局後，林泓育遭觸身球擊中上壘，陳俊秀三壘方向安打上壘，一、二壘有跑者，朱育賢擊出帶有打點的一壘安打，桃猿 7：0 兄弟。郭嚴文遭三振，林立飛球出局，三出局。

第一局

1下，王溢正投出三上三下，並送出1次三振。

1上，陳晨威滾地出局後，柏納帝那選到保送上壘後成功盜上二壘，藍寅倫纏鬥多球後擊出左外野深遠二壘安打，祝桃猿率先得分，桃猿 1：0 兄弟。林泓育遭三振，藍寅倫靠著蔡齊哲連續兩顆暴投回本壘得分，桃猿 2：0 兄弟。陳俊秀選到保送，兄弟叫出暫停。朱育賢右外野深遠兩分彈炸裂，桃猿 4：0 兄弟。郭嚴文擊出左外野落點巧妙的安打上二壘，林立擊出右外野方向兩分彈，桃猿 6：0 兄弟。林承飛選到保送上壘，兄弟決定換投。官大元上場接替投球，陳晨威敲出二壘滾地球，陳偉漢發生失誤，一、二壘有人。柏納帝那擊出二壘滾地球形成野手選擇，三出局。

中信兄弟先發投手蔡齊哲。（記者黃志源攝）

中信兄弟先發投手蔡齊哲投不滿一局就被打爆退場。（記者黃志源攝）

兩隊先發打線：

中信兄弟

陳偉漢 , 2B

王威晨 , 3B

詹子賢 , CF

彭政閔 , DH

林智勝 , 1B

里迪 , RF

黃鈞聲 , C

林書逸 , LF

王勝偉 , SS

先發：蔡齊哲

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Lamigo桃猿

陳晨威 , LF

柏納帝那 , CF

藍寅倫 , RF

林泓育 , C

陳俊秀 , DH

朱育賢 , 1B

郭嚴文 , 2B

林立 , 3B

林承飛 , SS

先發投手：王溢正

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