公鹿暴龍關鍵第五戰 今日賽事預告與轉播

雷納德（左）、字母哥（右）。（資料照，法新社）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有一場的賽事轉播，由光芒出戰印地安人，近期苦吞一波三連敗的印地安人今天能否谷底反彈呢?或是光芒能否拿下勝利，追上美聯東區的龍頭洋基呢?別忘了鎖定轉播囉!

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NBA東部冠軍賽將迎來關鍵的第五場賽事，暴龍將做客對上公鹿，目前雙方皆在主場獲得兩場的勝利，誰能拿下第五戰就能搶先聽牌，究竟是雷納德（Kawhi Leonard）還是字母哥（Giannis Antetokounmpo）能技高一籌力壓對手呢?千萬別錯過轉播囉!

中職明天將有兩場的轉播，第一場是洋投對決，由中信兄弟的艾迪頓對上統一獅的瑞安，第二場則是Lamigo桃猿的李茲對上富邦悍將的陳品學，究竟富邦悍將能否延續氣勢，拿下四連勝呢?記得打開電視收看比賽囉!

日職明天有兩場賽事轉播，第一場是我國好手陽岱鋼所屬的巨人對決中央聯盟王者廣島，第二場則是日本火腿對上西武的比賽，王柏融將對上他打的最順手的西武隊，能否再度繳出好的打擊表現呢?別忘了為我國好手加油囉!

蘇迪曼盃八強的賽事明天將由馬來西亞對上日本，我國羽球代表隊也將在上午十一點於八強戰對上印尼，千萬別忘了為我國羽球好手加油打氣，同時記得鎖定轉播囉!

MLB

06:00 光芒@印地安人 FOX體育、FOX體育3台

NBA

08:30 暴龍@公鹿 緯來體育、愛爾達體育一台、EVELEN SPORTS

中職

18:35 中信兄弟@統一獅 ELEVNESPORTS1、愛爾達體育2台

18:35 Lamigo桃猿@富邦悍將 WinTv綜合台

日職

17:00 廣島@巨人 緯來體育、愛爾達體育1台

17:00 日本火腿@西武 FOX體育2台、FOX體育3台

蘇迪曼盃

11:00 八強戰 馬來西亞VS日本 愛爾達體育2台

11:00 八強戰 中華VS印尼 愛爾達體育3台

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