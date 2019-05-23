NBA》「龍王」健康狀況良好 暴龍主帥談控衛隱憂

羅利左手傷勢一直困擾著他。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍與公鹿將於明天進行關鍵的第五戰，「龍王」雷雷納德（Kawhi Leonard）在第三、四戰在場上偶有出現蹣跚的狀況讓暴龍球迷相當擔心，總教練納斯（Nick Nurse）表示，雷納德的狀況並沒有問題。

《ESPN》報導，納斯回答雷納德的狀況表示：「他感覺很好，現在並不需要擔心他，他很好。」不過納斯卻談到了另外一位並不太好的球員，那就是先發控衛羅利（Kyle Lowry）。

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羅利在對上七六人隊時的左手拇指（非投籃手）傷勢一直困擾著他，他甚至還戴著特殊的手套來加速恢復進度，納斯也承認，羅利正在與疼痛奮戰：「Kyle的手並不好，他的手很痛並且會痠，這也導致他承受許多痛苦，但他似乎能夠在比賽上處理他的疼痛，好做到他該做的事情。」納斯也稱讚羅利堅韌的精神，以及他能在球場上做到他擅長的事情。

羅利帶傷上陣依舊有好表現。（資料照，美聯社）

不只羅利以及雷納德，暴龍的主力在季後賽的上場時間都相當可怕，上一場比賽納斯好不容易減少了主力的上場時間，並多給予板凳球員更多的上場時間，N.鮑威爾（Norman Powell）上場32分鐘，伊巴卡（Serge Ibaka）24分鐘、范維利特（Fred VanVleet）25分鐘。

目前暴龍隊依然專注於眼前的系列賽，並要想盡辦法在公鹿隊的主場取得勝利，而公鹿隊本季在例行賽以及季後賽從未吞下過三連敗，僅吞下2次二連敗而已。

如果暴龍能夠在明天的系列賽拿下勝利，那他們就非常有機會回到自家主場擊敗公鹿，前進隊史首次的NBA總冠軍賽，並與勇士隊交手。總教練納斯說到，自己只想專注於眼前的比賽，並且自己現在只記得羅利與七六人隊的系列賽時說的一席話，稱讚羅利的心智相當強韌，當時羅利說：「嘿，聽著，享受這場比賽，但我們還有該達到的目標要前進，所以讓我們明天再回到這裡，然後開始工作。」

總教練納斯認為雷納德的身體狀況良好。（資料照，法新社）

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