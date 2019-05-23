中職》兩度鞠躬致歉 鄭凱文：場上犯的錯要在場上道歉

鄭凱文昨天退場時向觀眾兩度鞠躬致歉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕中信兄弟投手鄭凱文日前在比賽中被教練換下，直接拋球走下投手丘，引發爭議，遭球團罰款2萬元，他昨天退場時向觀眾兩度鞠躬致歉，今天賽前也表示：「因為自己是在場上犯的錯，必須在場上跟大家道歉。」

兄弟15日對統一獅之戰，鄭凱文7局上登板中繼，教練在2出局後決定換上新秀王奕凱來對付潘武雄，鄭凱文卻沒等到投手教練佛斯特走上前，隨手把球一丟，自行離開投手丘；佛斯特之後立刻透過翻譯和鄭凱文溝通許久，並嚴正指責。

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因情緒處理不當且不尊重團隊，鄭凱文事後非常懊悔，隔天立刻向教練團和隊友表達歉意，而昨晚出戰桃猿，是他在拋球風波後首度出賽，8局上退場時，也特地脫帽向觀眾席深深鞠躬致歉。

對此，鄭凱文今天表示：「雖然私底下跟隊友們道歉過一次，但球迷們不知道，因為自己是在球場上犯的錯，必須在場上跟大家道歉，不管是對董事長、老闆、總教練、教練團和選手們，還有現場球迷與電視前的觀眾，都要向大家致歉。」

拋球事件引發風波，鄭凱文遭受非議，事發後就想好下一次出賽要親自道歉，他說：「因為上週沒出賽，昨天等到出賽機會就想做這動作。」

鄭凱文這段時間承受不少壓力，負面想法不斷浮現，儘管教練和隊友都鼓勵他，但他坦言很自責、不斷檢討，有點聽不進去，練完球和賽後也都把自己關在房間，對自己造成家人困擾、影響球隊形象都很過意不去，「畢竟球隊還有機會爭冠，自己這樣對球隊沒有幫助，還造成不好的形象。」

「做錯事就該接受批評、責罵，不會有藉口。」鄭凱文說，因為自己的錯誤，讓家人也挨罵，難免會想得比較多、比較不開心，「我還不夠穩重，要繼續學習，這幾天也還是會比較在意，希望自己用成績、用好的表現，再一次對球迷道歉，不是只有鞠躬而已。」

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