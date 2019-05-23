中職》內野傳球不穩 陳晨威先移防外野

Lamigo陳晨威。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕桃猿新秀陳晨威近期因傳球問題，暫離游擊防區，今晚對中信兄弟擔任先發左外野手、打第1棒，總教練洪一中表示：「因為晨威投球不穩定，但我們要用他的腳程和攻擊力，就盡量去找適合他的位置；場上本來就是速度快的人佔優勢，一上壘，破壞性就高，他的打擊表現也比我們預期好。」

本季第3次守外野，陳晨威說：「因為最近在內野傳球不穩定，所以先移防一下。」他透露，從大學開始就有這種傳球問題，特別是內野，「就是心理層面，拿到球丟一壘有種不安定感，守二、遊都會，但二壘還好，因為距離比較近，守外野時丟球會比較正常。」

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陳晨威從一開季狀況就不錯，隨著表現越來越穩定，因為求好心切，給自己壓力越來越大，他也一直都和教練討論，如何改善傳球問題，認為最大原因可能在於自信不夠，他也還在努力修正。

洪一中指出，因為陳晨威傳球有些狀況，一開始到二軍也沒排他守內野，去年都以外野為主，今年春訓才守內野；至於陳晨威是否就先離開游擊位置？洪總說：「不一定，說不定明天就回來守了。」

面對生涯首個完整球季，陳晨威自認狀況還有維持住，但可能因為第一次長期出賽，身體偶爾會比較疲累，還要再調適。

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