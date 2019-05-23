日職》王柏融連兩場敲安進帳1打點 火腿大勝樂天止4連敗

王柏融連兩場敲安，另外進帳1分打點。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕「大王」王柏融今天對戰樂天破除「恐左症」，從樂天左投辛島航手中擊出安打，單場3支1、1打點和2次保送。火腿全隊敲出3轟，包括杉谷拳士的雙響砲，火腿終場以11：2大勝樂天，終於中止近期4連敗的低潮。

王柏融今擔任先發第5棒、指定打擊，首打席於2局下選到四壞球保送，次打席吞下三振。5局下，王柏融在二壘有人時上場打擊，從先發左投辛島航手中擊出中間穿越安打，幫助球隊打回第分數，自己也靠著趁傳上到二壘，連兩場都有安打演出，第四打席再獲得四壞球保送，8局下最後打席以內野滾地球出局作收。

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火腿先發投手杉浦稔大主投5局被敲4安失1分，另有4次三振和2次保送，打線今天也很幫忙，首局靠著杉谷拳士的高飛犧牲打先馳得點，中田翔3局下的2分彈突破僵局，隨後杉谷拳士也分別在5、6兩局開轟，本季首轟和第2轟都雙雙出爐，值得一提的是，他左打和右打各敲1轟，成為日職史上左右打連續開轟的第3名本土打者。

火腿在7局再灌進4分，終場就以11：2大勝樂天，成功中止4連敗，杉浦稔大也順利拿下本季第2勝；5局失5分的辛島航則苦吞第2敗。

王柏融此役3打數1安打，被三振1次另有2次保送和1分打點，打擊率回升2成85，本季打點數也來到18分，得點圈打擊率升至3成10。

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