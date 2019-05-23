NBA》早知厄文膝蓋要動刀 騎士老闆爆驚人內幕

厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕綠衫軍明星控衛厄文（Kyrie Irving）的5年約明年將邁向最後一年，同時他還有著這一年的球員選擇權，騎士隊老闆吉伯特（Dan Gilbert）日前受訪表示，他認為厄文將會離開塞爾提克隊。

《Cleveland.com》的Terry Pluto報導，吉伯特在受訪時談到2017年厄文的賣我風波，他表示，當時如果一直將厄文留在隊上，他的交易價值將會不斷削減。吉伯特說明，那時的情況就像個融化的雪球，他們必須要交易掉厄文，吉伯特認為，但在那種情況下，誰會想要透過交易獲得一個剩下1年合約，但知道他隔年就會離開的球員。

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但當時厄文的經紀人暗示吉伯特，如果騎士不交易掉厄文，那他很快就會需要動膝蓋手術，這將會導致他有大半球季無法打球。而這句話最後也變成了事實，厄文在2018年的季後賽因為膝蓋手術缺席了季後賽，而今年賽季，厄文雖然健康並有著好的表現，但塞爾提克隊卻經歷的動盪的一年，季末厄文甚至有可能選擇直接出走。

吉伯特認為最後說道：「我不知道，但我覺得厄文未來會離開波士頓。我們在當時有可能什麼都拿不到，但現在回過頭來看當時與塞爾提克隊的交易，我們真的太殺了。」

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