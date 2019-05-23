蘇迪曼盃》拒當安世英拍下魂！依瑟儂領泰國晉4強

泰國一姐依瑟儂擊敗安世英，帶領泰國晉級。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕蘇迪曼盃8強賽今登場，昨擊敗世界球后戴資穎的南韓小將安世英，今在8強戰中擔任第4點，碰上泰國前球后依瑟儂，以15：21、17：21落敗，也無緣幫助落後的南韓續命，最終泰國以3：1搶下4強門票。

南韓今對上泰國，前兩點混雙和男單都以直落二落敗，第3點男雙姜珉赫／金元昊以19：21、21：17、21：14勝出，幫助南韓扳回一城，雙方戰成2：1，也逼出第4點的女單，由安世英對決前球后依瑟儂。

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17歲的安世英今年5月初拍落倫敦奧運女單金牌、前球后中國名將李雪芮，昨天則擊敗現任球后戴資穎，震撼羽壇。

今面對依瑟儂，安世英卻陷入苦戰，首局開賽雙方稍微纏鬥後，依瑟儂一口氣拉出5：0攻勢取得領先，且沒給這位南韓小將太多機會，以21：15收下第1局。次局依瑟儂乘勝追擊，掌握領先優勢，雖然一度被追到15：15平手，但關鍵時刻依瑟儂穩住局面，成功以21：17收下第2局，並以直落二勝出，成功搶下泰國隊的第3點，率隊以3：1獲勝，也終結南韓這次的蘇迪曼盃之旅。

另一場8強戰，中國以3：1擊敗丹麥，順利挺進4強。

安世英遭依瑟儂直落二擊敗。（資料照，法新社）

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