蘇迪曼盃》陳雨菲上演甜蜜復仇 中國退丹麥晉四強

陳雨菲搶下第3點，幫助中國隊晉級四強。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國隊在蘇迪曼盃八強賽對上丹麥隊，中國女單一姐陳雨菲以21：16、21：17擊敗世界排名21名的布里夏特（Mia Blichfeldt）搶下關鍵第4點，幫助中國隊以3：1贏球，順利闖進四強，持續朝賽史第11冠邁進。

中國世界第一的混雙組合鄭思維和黃雅瓊今天打頭陣，對上丹麥克里斯帝安森（Mathias Christiansen）/蒂格森（Sara Thygesen）組合，未料先失掉首局，所幸後面及時回穩，連贏兩局上演逆轉秀，以19：21、21：11、21：13拿下第1點。

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第2場男單上演「雙龍會」，中國推出諶龍，丹麥則是安賽龍（Viktor Axelsen）坐鎮，丹麥前球王技高一籌，以21：11、21：18直落二贏球，賞給諶龍在蘇迪曼盃的首敗，為丹麥扳回一城。

中國男雙李俊慧/劉雨辰直落二順利搶下球隊第2點，以2：1反超，聽牌的中國隊第四場女單由世界排名第三的陳雨菲把關，她僅花了46分鐘，就以21：16、21：17直落二拍落布里夏特，一報去年優霸盃輸球的一箭之仇，成功搶下中國隊的第3點，率隊以3：1晉級，四強戰將碰上甫擊敗衛冕軍南韓的泰國隊。

前球王安賽龍為丹麥搶下唯一1點。（資料照，法新社）

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