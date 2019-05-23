中職》7局飆11K創個人新高 王溢正熱到沒發現

Lamigo 先發投手王溢正獲勝投。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕桃猿今以7：0贏得對戰兄弟5連勝，上半季率先取得20勝，穩居龍頭，本土王牌王溢正7局狂飆11K無失分，以優質先發搶下個人5連勝，並獲選單場MVP，生涯50勝也達陣。

王溢正用101球投7局、僅挨3安，本季5勝暫居全聯盟本土投手之冠，單場11K更創下個人單場新高，第4、5局還上演6連K，追平中職連續最多打席奪三振的土投紀錄，卻因天氣太悶熱，他完全沒發現，「我都不知道耶，熱到快暈了！」

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王溢正全心想著抓出局數，一直專注在場上， 絲毫沒注意到三振秀；總教練洪一中則指出，王溢正此役控球比前幾場好很多，配球內外角明顯是關鍵，並點名捕手林泓育同是功臣，「溢正投得好，但老實說捕手近2場帶領投手，也是成功的很大因素。」

王溢正自認控球狀況不錯，而林泓育也很清楚他的球質和習慣，王溢正說：「像今天直球感覺還不錯，所以變化球滿有效果，小胖配球時就不會丟固定球路去搶好球，每顆都可以當對決球。」

打線也力挺王溢正，兄弟先發投手蔡齊哲首局就崩盤，保送柏納帝那後，被藍寅倫擊出二壘打失分，2出局後又挨朱育賢、林立2分砲，猿隊單局豪取6分，終場抱回2連勝；兄弟連輸3場，近11戰僅拿1勝。

朱育賢本季累積11轟在全壘打榜獨走，超越兄弟詹子賢的10轟。

Lamigo朱育賢在1局上擊出2分打點全壘打。（記者黃志源攝）

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