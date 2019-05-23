網球》謝政鵬日內瓦男雙8強惜敗 下週挑戰法網紅土大滿貫

謝政鵬（左）。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網大滿貫暖身的日內瓦紅土賽，謝政鵬／印尼朗卡特（Christopher Rungkat）男雙聯手開胡之後，次輪與衛冕組合陷入苦戰，最終6：7（5：7）、3：6惜敗給去年澳網封王、法網亞軍的頭號種子奧地利馬拉奇（Oliver Marach）／克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic），8強止步無緣更上層樓。

謝政鵬與老戰友朗卡特默契十足，挾著南韓光州挑戰賽封王氣勢，馬不停蹄轉戰歐洲，初登場強壓擅長紅土作戰的薩爾瓦多阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）／墨西哥瓦雷拉（Miguel-Angel Reyes-Varela），兩人ATP巡迴賽生涯紅土首勝到手。第2輪面對實力堅強的大滿貫冠軍人馬，「台印聯軍」也毫無懼色，開賽力保發球局不失，一路僵持至6：6搶7時，才錯失3：1、5：3領先，終讓老經驗歐洲悍將後來居上，連下關鍵4分先馳得盤。次盤雙方勢均力敵持續拉鋸，「A鵬」組合直到盤末第8局，發球才首度遭到對手突破，無路可退第9局又錯失回破機會，激戰1小時13分鐘直落2吞敗。

請繼續往下閱讀...

27歲的謝政鵬近況甚佳，本週世界男雙排名來到生涯新高65，也是台灣男網史上最佳紀錄，「A鵬」已首度躋身法網男雙會內64籤表，下週即將在紅土大滿貫舞台出擊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法