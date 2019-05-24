中職》先發8個棒次打擊率破3成 桃猿挑戰狂紀錄

桃猿打線今年打瘋了，若能維持到季末，將有機會寫下一大神奇紀錄。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年球季Lamigo桃猿打線真的打瘋了，如果桃猿打者打擊手感持續火燙，有機會寫下一大神奇紀錄，過去中職史無前例，那就是先發9棒，多達8個棒次平均打擊率破3成。

過去中職單季無論打擊多麼瘋狂，單一球隊先發9棒，最多為7個棒次平均打擊率破3成，而且只出現過1次，就是去年的桃猿，僅先發第2、8棒平均打擊率不到3成；其次是6個棒次，包括2015年的桃猿、中信兄弟、義大犀牛，和2016年的兄弟。

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今年球季桃猿打線更上一層樓，先發9棒，除了第9棒平均打擊率僅2成09，其他8棒平均打擊率都在3成以上，其中第6棒更超過4成，以朱育賢最常打第6棒。

反觀中信兄弟先發9棒，竟然沒有任何一個棒次平均打擊率超過3成，統一獅也只有第一棒破3成，富邦悍將則是第3、4棒打擊率在3成以上，就可以知道桃猿先發打線有多麼恐怖，難怪兄弟美籍教頭伯納會說，全世界沒看過像桃猿這麼會打的球隊。

兄弟先發9棒，竟然沒有任何一個棒次平均打擊率超過3成。（資料照，記者廖耀東攝）

★2019年桃猿先發9棒平均打擊率

棒次 平均打擊率 1 0.304 2 0.333 3 0.323 4 0.367 5 0.324 6 0.403 7 0.318 8 0.318 9 .209

★2019年中信兄弟先發9棒平均打擊率

棒次 平均打擊率 1 0.214 2 0.262 3 0.279 4 0.288 5 0.224 6 0.244 7 0.298 8 0.283 9 0.252

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