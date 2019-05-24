NBA》勇士傷兵近況更新 KD、卡森斯有望總冠軍戰復出

2019/05/24 08:30

勇士核心人物杜蘭特（左）、卡森斯（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍金州勇士近期傷兵連連，陣中3名核心人物杜蘭特（Kevin Durant）、卡森斯（DeMarcus Cousins）、伊古達拉（Andre Iguodala）接連在季後賽受傷，今天勇士官方對3人的傷勢狀況做出回應。

勇士官方推特表示，杜蘭特目前還未能回到場上活動，但有機會在總冠軍賽復出，只是不太可能第一場就出賽，原本被認為本季已經報銷的卡森斯則在今天進行傷後首次練習，球團預計他將會在總冠軍戰上場，但確切日期還未決定，而「搖擺人」伊古達拉傷勢不大，他已經為總冠軍首戰做好萬全準備。

目前勇士傷勢比較嚴重的是杜蘭特，總冠軍賽來不來得及歸隊還是一個問號，雖然少了杜蘭特，勇士似乎還是相當自信，「我們必須保持杜蘭特沒辦法上場的心態，必須一直保持侵略性的氣勢，然後持續抓緊腳步，試圖讓每個人進入比賽，不要把對手想的那麼簡單，但無論我們走到哪裡，我們都是一支非常自信的團隊，我們覺得我們可以贏下比賽。」D.格林（Draymond Green）說道。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.