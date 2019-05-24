NBA》勇士傷兵近況更新 KD、卡森斯有望總冠軍戰復出

勇士核心人物杜蘭特（左）、卡森斯（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍金州勇士近期傷兵連連，陣中3名核心人物杜蘭特（Kevin Durant）、卡森斯（DeMarcus Cousins）、伊古達拉（Andre Iguodala）接連在季後賽受傷，今天勇士官方對3人的傷勢狀況做出回應。

勇士官方推特表示，杜蘭特目前還未能回到場上活動，但有機會在總冠軍賽復出，只是不太可能第一場就出賽，原本被認為本季已經報銷的卡森斯則在今天進行傷後首次練習，球團預計他將會在總冠軍戰上場，但確切日期還未決定，而「搖擺人」伊古達拉傷勢不大，他已經為總冠軍首戰做好萬全準備。

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Kevin Durant & DeMarcus Cousins injury update: pic.twitter.com/nMyQG0yKDl — Warriors PR （@WarriorsPR） 2019年5月23日

目前勇士傷勢比較嚴重的是杜蘭特，總冠軍賽來不來得及歸隊還是一個問號，雖然少了杜蘭特，勇士似乎還是相當自信，「我們必須保持杜蘭特沒辦法上場的心態，必須一直保持侵略性的氣勢，然後持續抓緊腳步，試圖讓每個人進入比賽，不要把對手想的那麼簡單，但無論我們走到哪裡，我們都是一支非常自信的團隊，我們覺得我們可以贏下比賽。」D.格林（Draymond Green）說道。

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