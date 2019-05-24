MLB》庫柏關鍵滿貫砲 馬林魚9上灌5分逆轉老虎（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，近況火燙且賽前取得5連勝的馬林魚作客老虎主場系列賽第3戰，馬林魚帶著兩分落後至第9局，靠著庫柏（Garrett Cooper）在9局的致勝滿貫砲，終場馬林魚大逆轉以5：2奪勝，3連戰橫掃老虎，加上前一個系列賽橫掃大都會，目前正值6連勝，老虎則是苦吞9連敗。

庫柏（圖右）9局上半擊出逆轉比分的滿貫砲幫助球隊逆轉老虎。（法新社）

6局下半，羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）在滿壘的情況下敲出高飛犧牲打替老虎先馳得點，8局下半，卡布雷拉（Miguel Cabrera）在一二壘有人的情況下擊出越過一壘手的輕巧安打送回二壘上的隊友，老虎帶著2：0的領先進入9局。

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9局上半馬林魚展開絕地大反攻，先是拉米瑞茲（Harold Ramirez）靠著失誤上壘，在普拉多（Martin Prado）擊出滾地球出局後，將隊友推進上二壘，渥克（Neil Walker）適時的一壘安打送回隊友先追回1分，馬林魚接著再靠一次保送和蓄意保送擠成滿壘，此時庫柏關鍵一擊將小白球掃出全壘打牆之外，一舉超前比數為5：2領先。9局下半終結者羅莫（Sergio Romo）成功守城，終場馬林魚以5：2擊敗老虎拿下6連勝。

馬林魚先發投手里查茲（Trevor Richards）主投5.2局被敲8安送出6次三振失1分無關勝敗，後援1局失1分的金利（Tyler Kinley）則幸運拿下勝投，投1局成功關門的羅莫拿下本季第9次救援成功。

老虎先發投手波伊德（Matt Boyd）繳出6局0失分的優質先發但無關勝敗，後援1局失5分但無自責分的葛林（ Shane Greene）苦吞敗投。

葛林被敲逆轉的滿貫砲後相當懊惱。（美聯社）

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