MLB》超級新人關鍵時刻2度建功 勇士延長賽扳倒巨人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大勇士今天作客舊金山巨人，進行雙方4連戰的最後一場比賽，勇士超級新人萊利（Austin Riley）今天扮演救世主角色，2度關鍵打擊建功，率領勇士在延長賽以5：4擊敗巨人，勇士系列賽拿下3勝1敗，近13場比賽中拿下10勝。

勇士超級新人萊利（右）打擊建功與隊友擊掌。（美聯社）

此役巨人在2局率先發動攻勢，貝爾特（Brandon Belt）、朗格利亞（Evan Longoria）接連安打分站二三壘，隨後勇士先發投手高斯曼（Kevin Gausman）投出暴投，貝爾特趁勢跑回球隊第一分，索拉諾（Donovan Solano）高飛犧牲打送回第2分，勇士則在第4局2安1保送拿下1分，以及5局佛勞爾斯（Tyler Flowers）陽春砲將比分追平。

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5局佛勞爾斯開轟將比分追平。（美聯社）

5下巨人攻勢再起，佩尼克（Joe Panik）、杜格爾（Steven Duggar）連續2安打回1分，7局下奧斯汀（Tyler Austin）補一發中外野陽春砲再添1分，落後2分的勇士8局上吹起反攻號角史萬森（Dansby Swanson）先敲安上壘，隨後萊利轟出一發中外野大號全壘打，將落後比分追平。

奧斯汀中外野陽春砲。（法新社）

9局打完雙方4：4平手進入延長賽，兩對鏖戰到13局，勇士首棒上場的史萬森先是敲安上壘，隨後靠著盜壘站上得點圈，萊利在2出局情況下，敲出右外野方向致勝安打，送回二壘上的史萬森，將比分超前，下個半局巨人沒能將分數追平，最終勇士就已5：4險勝巨人。

萊利致勝安。（法新社）

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