MLB》高梅茲逆轉3分砲 「天才小史」勝投飛了！（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，大都會主場面對國民4連戰系列賽，大都會雖於8局上半被超前，但8局下半靠著高梅茲（Carlos Gomez）逆轉比分的三分砲，把「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）的勝投機會打飛，終場大都會以6：4贏球，系列賽橫掃國民拿下4連勝，國民則苦吞近期5連敗。

高梅茲敲出逆轉比分的三分砲幫助大都會獲勝。（今日美國）

5局下半，大都會先靠著拉加雷斯（Juan Lagares）的高飛犧牲打首開紀錄。6局上半，國民的索托（Juan Soto）先是擊出二壘安打，下一棒多齊爾（Brian Dozier）的短打安打加上大都會傳球失誤攻下追平分1：1。

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6局下半，阿隆索（Pete Alonso）的高飛犧牲打幫球隊再超前比分，拉莫斯（Wilson Ramos）內野安打再增添1分，使大都會取得2分領先。8局上半，國民展開反擊，高姆斯（Yan Gomes）敲出帶有1分打點的二壘安打，下一棒代打小使棒次的帕拉（Gerardo Parra）擊出關鍵帶有2分打點且超前比分的一壘安打，國民取得4：3領先。

代打上陣的帕拉敲出帶有兩分打點的一壘安打。（今日美國）

8局下半，大都會靠著一個二壘安打及蓄意保送攻佔一二壘要抓高梅茲，但是反到被高梅茲大棒一揮掃出全壘打牆，形成逆轉比分的三分打點全壘打，反倒大都會以6：4領先。9局上半狄亞茲（Edwin Diaz）關門成功幫助大都會收下本場比賽勝利，取得近期4連勝，國民則是吞下5連敗。

大都會先發投手梅茲（Steven Matz）主投6局被敲10安失1分送出7K無關勝負，後援1局被敲3安失3分表現不佳的葛謝爾曼（Robert Gsellman）則因隊友逆轉比分幸運拿下勝投，終結者狄亞茲投1局0失分送出2張老K收下本季第12次救援成功。

國民先發投手天才小史主投7局被敲5安失3分2分自責分無關勝敗，後援1局的蘇耶洛（Wander Suero）被敲2支安打包括一發3分砲失3分吞下敗投。

天才小史今日優質先發表現無關勝敗，勝投機會被隊友敗掉。（美聯社）

梅茲今日繳出6局失1分好投表現，只可惜牛棚將勝投敗掉。（美聯社）

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