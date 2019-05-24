羽球》諶龍苦吞蘇迪曼盃首敗 自認「這點」不如安賽龍

諶龍昨暴冷不敵前丹麥球王安賽龍，苦吞蘇迪曼盃生涯首敗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019蘇迪曼盃八強賽，中國隊昨對上丹麥隊，擔任第二點的中國名將諶龍雨丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）上演「雙龍會」，沒想到近13次交手拿下壓倒性12勝的諶龍，昨竟暴冷直落二落敗，苦吞蘇迪曼盃生涯首敗，賽後諶龍坦言自己輸在「不夠有耐心」。

諶龍過去與安賽龍交手15次，握有對戰12勝3負的壓倒性優勢，昨天他首局打到11：12後，卻被安賽龍連拿9分，以11：21丟掉第一局；次局打到11：10領先後，還是沒能擋住對手反撲，最後雖一度縮小比分到1分之差，但關鍵時刻卻自亂陣腳失誤，最終遭直落二輸球。

請繼續往下閱讀...

安賽龍昨剋服對戰劣勢，直落二扳倒「剋星」諶龍。（資料照，法新社）

賽後受訪時諶龍坦言，過去安賽龍在進攻上比較積極，自己則是靠防守佔上風，不過這次安賽龍在防守上明顯變得更有耐心。「今天攻防戰打得比較多，他在攻防上比我更好更耐心。」諶龍說道。

中國昨在男單項目棄用世界排名第2的石宇奇，派出對戰佔上風的諶龍出戰安賽龍，原以為這次能輕意收勝，沒想到卻差點大意失荊州，還好隨後男雙、女單都穩穩取勝，才順利以3：1擊敗丹麥隊晉級。

而前奧運女單冠軍、前中國教練張寧，賽後接受《新浪體育》訪問時表示，中國隊選擇讓諶龍出賽的原因，當然是因為考量到他對安賽龍握有12勝3負的絕對優勢。「但安賽龍此役打得確實比較好，放得開，心態技戰術準備也相當充分。」張寧說道。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法