NBA》最佳陣容出爐！ 字母哥、哈登全票入選 詹皇紀錄遭終結

字母哥、哈登全票入選年度第一隊。（外電資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2019-20年度最佳陣容今出爐，公鹿「字母哥」亞德托昆（Giannis Antetokounmpo）、火箭「大鬍子」哈登（James Harden）皆獲全票支持，攜手勇士柯瑞（Stephen Curry）、雷霆P.喬治（Paul George）和金塊約基奇（Nikola Jokic）進入年度第一隊，而入選年度第三隊的湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）則自2007年後首度未能入選年度第一隊。

NBA今日公布年度第1隊，安德托昆波和哈登都獲得全部100張選票，拿下500分滿分並列第一，勇士一哥柯瑞獲得91張選票482分；雷霆喬治拿下71張選票拿下433分，生涯首度入選年度最佳陣容的金塊一哥約基奇則以59張選票拿下411分。

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入選年度第二隊的球星則分別是七六人招牌球星恩比德（Joel Embiid）、勇士杜蘭特（Kevin Durant）、拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）、暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）和綠衫軍主控厄文（Kyrie Irving）。

而除了湖人詹皇，其餘入選年度第三隊球員分別為是雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）、活塞葛瑞芬（Blake Griffin）、爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）和黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）。

值得一提的是，入選本季年度第三隊的湖人球星詹皇，本季沒能延續連12年入選年度第一隊的紀錄。不過他連15年成為年度最佳陣容成員之一，仍讓他追平「老大」布萊恩（Kobe Bryant）、「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）以及「石佛」鄧肯（Tim Duncan）的紀錄，並列NBA史上入選最佳陣容次數最多的球員。

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