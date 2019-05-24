MLB》皮爾斯3安3打點比下小葛雷諾 紅襪2連勝藍鳥（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅襪作客藍鳥主場，紅襪靠著先發投手韋伯（Ryan Weber）6局被敲3安失1分的優質先發，以及皮爾斯（Steve Pearce）單場5支3包括1發兩分砲貢獻3分打點的表現，終場紅襪以8：2擊敗藍鳥，韋伯拿下生涯首場先發勝，藍鳥的超級新人小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今則4支0並吞下1K。

皮爾斯（圖右）本場擊出3支安打包括1發兩分砲，貢獻3分打點。（法新社）

2局下半，賈維斯（Freddy Galvis）擊出帶有1分打點的二壘安打替藍鳥先馳得點。3局上半，昨日紅襪贏球的致勝功臣查維斯（Michael Chavis）擊出滾地球被刺殺但送回隊友得到球隊第1分追平比數。

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6局上半，德弗斯（Rafael Devers）擊出帶有1分打點的中右外野方向二壘安打，皮爾斯隨後補上一支深遠的一壘安打送回壘上的德弗斯，自己再靠著趁傳上二壘，紅襪將比數超前。7局上半，貝茲（Mookie Betts）擊出帶有1分打點的二壘安打，比分來到紅襪4：1藍鳥。

8局上半，努涅斯（Eduardo Nunez）在三壘有人的情況下擊出安打賺進1分打點，9局上半，德弗斯打出內野安打再添1分打點，他雖中斷連3場有全壘打的紀錄，但本場也貢獻了2支安打和2分打點，下一棒的皮爾斯直接大棒一揮掃出兩分砲，比數拉開至8：1。

近況火熱的德弗斯今日貢獻雙安2打點。（今日美國）

9局下半雖然藍鳥的史摩克（Justin Smoak）擊出陽春砲追回1分但無法追回大幅的落後，最終藍鳥以2：8敗下陣來。

紅襪先發投手韋伯主投6局被敲3支安打送出4K掉1分拿下勝投，藍鳥先發投手李查德（Clayton Richard）主投4局被敲2安失1分無關勝敗，中繼2局被敲4安失2分的賈維格里歐（Sam Gaviglio）則吞下本場敗投。

韋伯今日主投6局失1分拿下生涯首場先發勝。（今日美國）

小葛蘭諾今日4支0，另吞下1張老K。（法新社）

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