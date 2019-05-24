MLB》超短距離「場內全壘打」 本季首次交手光芒勝印地安人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕坦帕灣光芒今天作客克利夫蘭印地安人，進行雙方三連戰首場比賽，這也是本季雙方首度交手，昨天上演雷射肩美技飆出本紀最快的外野助殺球速紀錄的光芒外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier），今天則是擊出罕見的「場內全壘打」，最終光芒就以7：2擊敗印地安人，系列賽1：0領先。

基爾梅爾敲3分打點場內全壘打。（今日美國）

此役光芒砲火連連全場擊出4發全壘打，首局就靠著潘姆（Tommy Pham）和賈西亞（Avisail Garcia）的陽春砲攻下2分，2局首棒打者阿德梅斯（Willy Adames）一上場就轟出一發中外野陽春砲再添1分。

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潘姆首局開轟。（法新社）

比賽來到6局，洛爾（Brandon Lowe）、阿德梅斯連續安打上壘，下棒基爾梅爾敲出中外野方向飛球，印地安人外野手馬丁（Leonys Martin）與莫卡多（Oscar Mercado）卻在處理球時發生嚴重碰撞，2人倒地不起，讓基爾梅爾原本這支短程安打，變成相當罕見的「場內全壘打」，幸運的是，經過評估馬丁及莫卡多傷勢不嚴重，兩人隨後都留在場上繼續奮戰。

基爾梅爾場內全壘打。（美聯社）

馬丁與莫卡多處理球相撞。（美聯社）

反觀印地安人打線今天則遭到光芒投手群壓制，只在第6局靠著3支安打攻回2分，今天奪下勝投的是光芒先發投手亞柏格（Ryan Yarbrough），主投7.1局僅被敲出4安失掉2分，拿下本季第3勝，吞下敗仗的則是印地安人先發投手普魯柯（Adam Plutko），主投5.1局，被敲出12安失掉7分。

亞柏格奪勝。（法新社）

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