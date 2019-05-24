NBA》雷納德轟35分 暴龍2連敗後逆轉先聽牌

暴龍一哥雷納德今狂砍35分，領軍率先聽牌。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕東部冠軍賽第五戰，暴龍與公鹿鏖戰到最後一秒才分勝負，雷納德（Kawhi Leonard）奮力轟下全場最高35分，終場105：99客場獲勝，暴龍2連敗後3連勝，系列賽率先聽牌，3：2領先。

談到在客場率先聽牌，雷納德表示，「我們很有信心，就算在客場先吞兩敗，但全隊都很有信心能逆轉，我們只要一場一場贏下來，目標是進入總冠軍賽。」

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暴龍明星控衛羅利表現不如第五戰亮眼，此役11投僅4中，包括三分球8投2中，進帳17分，但替補後衛范維利特則進帳21分。而林書豪再度被冷凍，全場坐冷板凳，暴龍又再度僅用8人，但這次贏得勝利。

公鹿「字母哥」亞德托昆波攻下全隊最高24分，布雷德索（Eric Bledsoe）進帳20分、布洛格登（Malcolm Brogdon）則貢獻18分。但替補全隊僅貢獻15分，成為致命傷。

本季例行賽公鹿在主場拿下東部最多的33勝。賽前，季後賽在主場場均能進帳114.7分、只失99分，客場場均雖能攻下116分，但失分卻達110.3分。但今天進攻當機，僅攻下97分種下敗因。

「字母哥」亞德托昆波（左）攻下全隊最高24分。（法新社）

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