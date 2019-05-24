華人世界最年輕 「範士八段」吳重山蓄志振興劍道百年文化

劍道八段教士吳重山（左）與公關教主于長君 。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕劍道文化是日本傳統的競技性武術運動，最早可追朔至中國唐代，於日本大化革新唐化運動時期從中國傳入，隨著時代發展逐日發揚光大，並使之成為日本國粹。

劍道作為一種運動，在日本有古老百年歷史，具有豐富的日本文化內涵。曾於2010年在北京舉行的世界武博會獲劍道男子組（最高段位八段組）銅牌的吳重山，多年來潛心向學，對於劍道武術的修練堅韌不拔，使之成為當今全球華人最年輕擁有劍道界中最高稱號及段位的「範士八段」榮譽。

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吳重山老師自11歲年幼時期開始接觸劍道這門武術文化，其啟蒙老師即為他的堂哥吳金璞，人稱劍道先生的吳金璞馳騁劍道場幾近八十載，並曾獲得日本天皇勳章，堂哥對於他與劍道的淵源有著深厚影響。

「範士八段」吳重山蓄志振興劍道百年文化。（官方提供）

劍齡長達54年的吳重山為北京大學受聘劍道學分課教師，他認為多年修習劍道過程中能幫助培養出堅定的意志力、專注力和果敢進取的剛毅性格，劍道訓練可以提高眼力、步法、敏銳反應與判斷力及沉穩的自信態度，學習效益對待人處事的理法或事業上經營都助益良多。

劍道運用了所有中國武術智慧，蘊藏了東方哲學博大精深的稟賦，講求氣、劍、體一致，以靜制動、不變應萬變、後發制人、以柔克剛等，同時注重心靈精神上的契合，才能練就出屹立不搖、處變不驚的萬應能力。

吳重山提及:「劍道具有運動和武道特質，靠全身力氣習得劍道文化的精神，而不是使用蠻力，因此不受性別年齡的限制，只要有堅毅心智持劍在手便能隨時步上劍道修練旅程。」

劍道通過嚴謹訓練學習劍法達到修養身心的目的，始於禮終於禮，劍道場上的激戰賽事也講求注重禮節、尊敬對手，蘊含劍道深厚的武士精神。

劍道八段教士吳重山（右）。（記者廖聿偉攝）

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