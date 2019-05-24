MLB》恐怖！雙城單場8轟血洗天使 笑納對戰5連勝

〔體育中心／綜合報導〕明尼蘇達雙城今天作客洛杉磯天使，進行雙方本季4連戰最後1場比賽（第三戰因雨延賽），雙城今天打擊大爆發，合計全隊敲出17支安打，包括8發全壘打，最終雙城就以16：7大勝天使，雙方對戰取得5連勝。

史構普單場雙響砲。（美聯社）

此役雙城在2局率先發動攻勢，雙城前2棒連續敲安上壘，阿拉耶茲（Luis Arraez）擊出高飛犧牲打送回三壘上隊友先馳得點，隨後在靠著史構普（Jonathan Schoop）、波蘭柯（Jorge Polanco）兩發全壘打掃進5分，3局雙城攻勢未減，克隆（C.J. Cron）、沙諾（Miguel Sano）個掃一發陽春彈再添2分。

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史構普開轟。（美聯社）

3局下天使佛列契（David Fletcher）左外野陽春砲以及普侯斯（Albert Pujols）三壘有人時犧牲滾地球追回2分，6局上雙城凱普勒（Max Kepler）獲得保送，波蘭柯敲出深遠安打再添1分。

佛列契3局陽春砲追回1分。（美聯社）

7、8兩局雙城一共靠著沙諾、史構普、凱普勒、羅沙里歐（Eddie Rosario）轟出4發全壘打灌進6分，雖然9下天使試圖反攻，先靠古德溫（Brian Goodwin）陽春全壘打攻下1分，在滿壘情況下拉史特拉（Tommy La Stella）又轟出滿貫砲，但由於落後分差太大，沒辦法將分數追回，最終雙城大勝天使。

史構普單場雙響砲。（美聯社）

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