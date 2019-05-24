MLB》王牌對決變打擊戰 諾拉技壓萊斯特奪勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，費城人作客小熊主場系列賽第4戰，雙方皆派出王牌先發登板，費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）主投5.1局失3分，小熊先發投手萊斯特（Jon Lester）僅投4局失7分4分自責分，被打爆的情況下吞下敗投，諾拉則是靠著隊友火力大放送拿下開季5連勝，費城人打線中謝古拉（Jean Segura）單場雙安包括一發兩分砲貢獻2分打點表現最佳，小熊則是瑞佐（Anthony Rizzo）單場5支4包括一發陽春砲貢獻3分打點最優，最終費城人以9：7擊敗小熊。

諾拉今日投5局失3分拿下勝投。（今日美國）

1局上半，「強打少年」哈波敲出帶有1分打點的一壘安打，哈波再靠著萊斯特暴投得到第2分。3局上半，霍金斯（Rhys Hoskins）的高飛犧打替費城人再下一城，陳偉殷前隊友瑞爾穆托（J.T. Realmuto）補上1發陽春全壘打，這局再添2分，費城人4：0領先。

請繼續往下閱讀...

「強打少年」哈波跑回本壘得分。（今日美國）

4局上半，麥卡琴（Andrew McCutchen）的滾地球靠著野手選擇上壘，並送回三壘的隊友，下一棒的謝古拉直接將球擊出中外野全壘打大牆外，直接進帳兩分，費城人單節再得3分，已取得7：0的大幅領先。

謝古拉本場敲2安，包括一發兩分砲。（美聯社）

4局下半的小熊展開反擊，單節3支安打加2保送追回3分，只是5局上半再被費城人得到1分，小熊3：8費城人依舊有著5分不小的落後。

7局下半，戰局一度風雲變色，小熊的史瓦伯（Kyle Schwarber）和瑞佐分別敲出2分砲和陽春砲，一度把比分追到剩2分差。8局上半，麥卡琴擊出二壘安打替球隊增添保險分，費城人9：6領先。

瑞佐今日5支4包括1發全壘打貢獻3分。（今日美國）

9局下半小熊最後反攻，面對費城人終結者內里斯（Hector Neris），代打上陣的「投手」查特伍德（Tyler Chatwood）竟擊出二壘安打且帶有1分打點，讓小熊一度看到反攻希望，只可惜後兩名打者皆未能延續攻勢，終場費城人以9：7擊敗小熊，系列賽2：2扳平。

費城人先發投手諾拉主投5.1局被敲4安6K4保送失3分拿下本季第5勝，內里斯後援1.1局被敲2安失1分拿下救援成功。小熊先發投手萊斯特主投4局被敲7安失7分4分自責分，包括挨了兩發全壘打苦吞敗投。

萊斯特本場僅投4局被敲7安失7分吞下敗投。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法