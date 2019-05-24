NBA》無緣入選年度最佳陣容 這三人損失最慘重

沒能入選今年最佳陣容，K.湯普森恐怕將錯失以超級頂薪續約的資格。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019-20年度最佳陣容今出爐，公鹿「字母哥」亞德托昆（Giannis Antetokounmpo）、拓荒者里拉德（Damian Lillard）和黃蜂沃克（Kemba Walker）入選年度最佳陣容，將能成功獲得頂薪合約，不過幾家歡樂、幾家愁，意外落榜最佳陣容的灰狼一哥湯斯（Karl-Anthony Towns）、勇士射手K.湯普森（Klay Thompson）和巫師二哥畢爾（Bradley Beal）恐將會損失慘重。

能否入選最佳陣容對於希望能滿足「指定老將續約條款」的球員們來說，是非常重要的關鍵。勇士記者Anthony Slater今指出，由於沒能入選今年最佳陣容，K.湯普森恐怕將錯失以超級頂薪續約的資格，原本他如果能順利入選最佳陣容，原本有機會能獲得一份5年2.21億美元的天價合約，不過在確定中箭落馬後，他最多僅以5年1.91億美元與勇士續約。

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而跟K.湯普森遇上同樣窘境的還有巫師射手畢爾，因為沒能入選最佳陣容，他也同樣將損失了3000萬美元，最多也只能與巫師簽下5年1.91億美元的合約。

不過最慘的，恐怕還是灰狼一哥湯斯，雖然湯斯早在去年夏天就已經與灰狼提前續約，按照當時「指定新秀條款」，湯斯原本5年最高金額可達1.9億美元，不過在錯失入選本季最佳陣容後，他也失去了指定新秀資格，將直接損失3200萬美元。

巫師射手畢爾也碰上同樣的困境。（資料照，法新社）

灰狼一哥湯斯則會損失高達3200萬美元。（資料照，法新社）

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