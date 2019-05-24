MLB》促成美大物投手加盟日職 波拉斯有話說

波拉斯。（資料照，美聯社）



〔記者倪婉君／綜合報導〕19歲的美國大物投手史都華（Carter Stewart）決定放棄大聯盟選秀、加盟日本職棒的消息，已震撼美、日棒壇，而史都華的超級經紀人波拉斯則表示，「此舉對棒壇影響重大。」

美國運動網站《The Athletic》權威記者羅森索22日率先披露史都華的消息後，引來各媒體跟進報導。《紐約時報》更指出，在史都華事件出現後，美國時間今年6月3日大聯盟選秀可能會發生潛力新秀獲球團選中後，因不滿開出的條件，而選擇轉戰數千英里之外的日本。

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史都華就是如此，他在去年選秀獲勇士在首輪第8順位選中後，就不滿球團因其手腕傷勢疑慮大砍簽約金（據傳砍至200萬美元），而拒絕和勇士簽約。史都華放棄簽約後，卻有了新經紀人波拉斯，也在他的居中簽線下，和日職軟銀接觸，更因此展開赴日職發展的契機。

史都華將加盟日職。（美聯社）

波拉斯接受《今日美國》訪問時表示，史都華的決定對於棒壇影響重大，「此舉讓球員知道了另一個更有經濟效益的選擇，因為這些有天分的球員都很有價值，而當今的美職體系卻壓低了他們的價值。」波拉斯認為，史都華在目前的美職體系「沒有機會體現真正的價值」。

此外，波拉斯在接受《紐約時報》訪問也透露，他告訴史都華和家人：「菊池雄星也是我的球員，他在26歲時離開日職體系，目前在大聯盟投得很出色，你（指史都華）也可以在那樣的體系發展，跟大聯盟系統沒有分別。」

史都華據傳和軟銀簽下6年至少700萬美元合約，這個選擇會讓他比依循美職體系發展的收入更高，且有機會在25歲時就以自由球員身分再往大聯盟發展。

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