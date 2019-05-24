MLB》海盜全場15安4轟打垮洛磯 系列賽扳回一城（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，海盜對洛磯3連戰最後一場，海盜前兩場都輸的情況下，最後一場於主場打擊大爆發，全場狂掃15支安打包括4發紅不讓，雖洛磯一度追至2分落後，但後繼無力且又持續失分，終場海盜以14：6大勝洛磯。

波蘭柯本場敲出兩分打點全壘打，海盜全場掃出4發全壘打。（美聯社）

1局下半主隊即展開大局攻勢，波蘭柯（Gregory Polanco）擊出兩分打點全壘打幫助海盜首開紀錄，「牛奶小子」卡布雷拉（Melky Cabrera）和莫蘭（Colin Moran）分別各自擊出帶有1分打點的二壘安打和一壘安打，首局主隊就攻下4分。

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3局下半，莫蘭敲出帶有1分打點的安打，先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）自己的分數自己打，敲出2分打點一壘安打，這局海盜再下3城。4局下半，貝爾（Josh Bell）補上帶有1分打點的一壘安打，海盜來到8：0大幅領先。

海盜先發投手萊爾斯敲出帶有兩分打點的安打。（美聯社）

比賽來到6局上半，客隊開始開啟得分模式，達爾（David Dahl）和塔比亞（Raimel Tapia）都分別擊出1分打點一壘打，先替洛磯追回2分，在滿壘的情況下羅傑斯（Brendan Rodgers）的安打掃回兩分，艾恩內塔（Chris Iannetta）選到保送再度形成滿壘，墨菲（Daniel Murphy）補上1支一壘安打再送回兩分，單局洛磯攻下6分大局，追至6：8僅2分落後給海盜。

代打上場的墨菲擊出帶有2分打點的安打。（美聯社）

7局下半，海盜再度火力全開，先由貝爾的陽春砲替煙火秀揭開序章，雷諾茲（Bryan Reynolds）再挹注一發重傷害的3分彈，下一棒佛雷瑟（Adam Frazier）因守備失誤上壘後，馬堤（Starling Marte）最後再補上一支2分打點紅不讓，海盜單節3轟狂炸6分，海盜全場敲出15支打包括4發紅不讓，最終以14：6大勝洛磯。

貝爾本場擊出一發陽春砲。（美聯社）

海盜先發投手萊爾斯主投5.2局被敲7安失6分，因隊友火力旺盛拿下勝投，洛磯先發投手山薩泰拉（Antonio Senzatela）僅投3.1局被敲9安失8分吞下敗投。

山薩泰拉本場僅投3.1局被敲9安失8分，慘淡的表現吞下敗投。（美聯社）

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