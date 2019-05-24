蘇迪曼盃》戴資穎吹反攻號角無用 台灣隊無緣寫歷史

戴資穎吹反攻號角，可惜台灣隊仍遭印尼逆轉淘汰，止步8強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕蘇迪曼盃8強賽台灣隊今戰強敵印尼隊，一度靠球后戴資穎扳平戰局、周天成奪聽牌優勢，可惜女雙、混雙無法突破頂尖組合，最終以2：3遭逆轉淘汰，連5屆止步8強，無緣締造歷史。

台灣隊第1點男雙李洋／王齊麟強碰世界排名第一組合吉德翁／蘇卡穆約，不幸以兩個17：21吞敗，不過擔任第2點的戴資穎吹反攻號角，以21：16、21：14拍落東宗，一掃前役輸給南韓高中生安世英的陰霾。

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台灣隊第1點男雙李洋／王齊麟不敵世界第一組合。（法新社）

小戴扳平戰局接棒給一哥周天成，他面對生涯0勝5敗的天敵克里斯提毫無畏懼，一路壓著對手打，僅花36分鐘就以21：11、21：13勝出，不僅對天敵的首勝開張，也助隊聽牌。

印尼最後2點女雙、混雙，分別是世界第5、7的頂尖組合。台灣女雙白馭珀／吳玓蓉遭一路壓制，以13：21、7：21遭對方聽牌；混雙王齊麟/謝沛珊則以17：21、15：21，同樣直落二輸球，台灣隊遭逆轉淘汰。

自從2011年殺進8強以來，台灣隊就無法在蘇迪曼盃有所突破，連同今年，已連5屆止步8強。

周天成擊敗天敵克里斯提：

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