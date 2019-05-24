羽球》南韓超狂新星撼羽壇 前球后恩師讚：實力直逼陳雨菲

南韓17歲小將安世英昨吞下敗仗，不過她連續扳倒2位世界球后仍震撼羽壇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕之前擊敗世界球后戴資穎的南韓小將安世英，昨在8強戰中擔任第4點，最後雖以15：21、17：21不敵泰國一姐依瑟儂，不過依瑟儂的恩師謝芝華卻大讚安世英有魄力，還指出這位17歲小將現在的實力，已經直逼中國好手陳雨菲和何冰嬌。

南韓昨對上泰國，雙方戰成2：1，第4點的女單，由安世英對決前球后依瑟儂，面對這位17歲的女單天才，依瑟儂明顯有備而來，讓安世英從開局就陷入苦戰，很快就先以15：21丟掉第1局。次局依瑟儂乘勝追擊，安世英雖然一度追平，不過最後仍不敵經驗老到的依瑟儂，慘遭直落二吞敗。

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泰國一姐依瑟儂昨直落二擊敗黑馬安世英，激動跪地慶祝。（法新社）

雖然安世英最後不敵依瑟儂，但她今年5月初拍落倫敦奧運女單金牌、前球后中國名將李雪芮，前役又擊敗現任球后戴資穎，仍讓這位17歲小將震撼羽壇。

「她（安世英）就像一隻『小老虎』，衝勁很足，看她對決戴資穎、依瑟儂打比賽，看不出她有任何害怕的樣子，」依瑟儂恩師謝芝華昨在接受《新浪體育》訪問時說道，「所以說她的心態很好，天不怕地不怕的樣子。」

謝芝華表示，雖然安世英在球技來說，還不如像戴資穎、依瑟儂那麼細膩，但她在進攻和防守能力上，已經不比中國名將陳雨菲和何冰嬌差。

中國女單一姐陳雨菲。（資料照，法新社）

「估計不久安世英就能成為韓國第一女單選手，在2到3年之內她甚至就將具備戰勝任何一位一流高手的實力。」謝芝華最後說道。

今年53歲的謝芝華，當年在俱樂部發掘年僅6歲的依瑟儂，在謝芝華的指導下，依瑟儂逐漸嶄露頭角，2013年世錦賽擊敗球后李雪芮，成為泰國第一位獲得世界冠軍的羽球選手，而謝芝華2017年隨後也從中國籍歸化為泰國籍。

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