田徑》台灣國際公開賽週末登場 鄭兆村盼全隊一同進軍東奧

2019台灣田徑公開賽記者會，台灣參賽田徑好手陳傑（左起）、鄭兆村、楊俊瀚瀚、陳奎儒等人一同出席記者會，邀請民眾25、26號到台北田徑場，為台灣隊加油。（記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2019年台灣國際田徑公開賽週末登場，台灣菁英好手領軍挑戰東京奧運門票，標槍好手鄭兆村先前於上海賽達標，他希望全隊手牽手一同進軍東奧，楊俊瀚、陳傑、陳奎儒賽事目標一致，瞄準奧運門票。

不僅台灣隊菁英好手參賽，台灣國際賽邀請兩屆奧運三級跳金牌泰勒、加拿大飛人德格拉斯與加拿大跨欄好手卡布同場競技。

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泰勒首度來台，他開心地說，台灣人非常好客，他感覺自己就像VIP一樣。德格拉斯也是第一次造訪寶島，他很想去台北101看看。

楊俊瀚將與德格拉斯與100公尺同場較勁，預計將上演「台加飛人」大戰。鄭兆村則抱著好心情參賽，達標過後，壓力比較小，他希望可以維持80公尺以上的水準，至於90公尺大關，他說，要留在明年奧運。

台灣參賽田徑好手陳傑（左起）、鄭兆村、楊俊瀚、陳奎儒等人一同出席記者會，邀請民眾25、26號到台北田徑場，為台灣隊加油。（記者王藝菘攝）

台灣參賽田徑好手鄭兆村。（記者王藝菘攝）

台灣參賽田徑好手鄭兆村。（記者王藝菘攝）

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