桃猿力拚鞏固龍頭 今日賽事預告與轉播

桃猿先發投手翁瑋均。（資料照，記者陳志曲攝）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天美職有三場的賽事轉播，首先教士要展開與藍鳥的系列賽，藍鳥昨天升上名將之後小比吉歐（Cavan Biggio），他能否獲得大聯盟初登場機會並繳出好表現呢？接著早上八點紅襪將要面對美西龍頭太空人，塞爾（Chris Sale）要面對邁利（Wade Miley），究竟美聯雙強誰能取勝呢，敬請期待。第三場賽事則是遊騎兵要對上天使，由遊騎兵左投先發史邁利（Drew Smyly）對上天使本季表現亮眼的新秀投手坎寧（Griffin Canning），日籍強打大谷翔平能否繳出好表現呢，請鎖定轉播囉！

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中職今天兩地開打，中信兄弟派出陳琥對上統一本土投手王玉譜，本季首次一軍登板的陳琥能繳出什麼成績呢？另外一地桃猿則派出翁瑋均先發要對上陳仕朋，翁瑋均能不能幫助球隊鞏固龍頭地位呢，請鎖定自由體育為您帶來的文字轉播。

日職方面，陽岱鋼、王柏融所屬的球隊都有比賽，不過兩人昨役都是板凳出發，究竟這兩位台灣好手能不能在今天上場，並打出好表現呢，請鎖定轉播為他們加油囉！

MLB

07:00 教士@藍鳥 FOX體育、FOX體育3台

08:00 紅襪@太空人 民視

10:00 遊騎兵@天使 FOX體育、FOX體育3台

中職

17:05 中信兄弟@統一獅 ELEVNESPORTS1、愛爾達體育2台

17:05 Lamigo桃猿@富邦悍將 WinTv綜合台

日職

13:00 廣島@巨人 緯來育樂、愛爾達體育1台

13:00 日本火腿@西武 FOX體育2台、FOX體育3台

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