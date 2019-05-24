中職Live》里迪深遠安打追平比數 兄弟 2：2 統一

第七局

7上，黃鈞聲滾地球出局，王勝偉選到四壞球保送，陳偉漢的突襲短打形成投手方向內野安打，一二壘有人，王威晨遭到三振，詹子賢飛球出局，三出局。

第六局

6下，蘇智傑安打上壘後，陳鏞基與潘武雄擊出飛球出局，二出局，高國慶遭到三振，三出局。

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6上，詹子賢安打上一壘，林智勝游擊滾地球形成野手選擇上一壘，一出局，彭政閔三壘滾地球出局，跑者上二壘，里迪敲出中右外野二壘安打，帶有一分打點，兄弟 2：2 統一，周思齊出局。

第五局

5下，艾迪頓投出三上三下。五局打完兄弟 1：2統一。

5上，黃鈞聲二壘方向滾地，楊家維傳一壘來不及，跑者安全上壘，王勝偉犧牲觸擊護送跑者上二壘，一出局。陳偉漢遭到三振，王威晨飛球出局，三出局。

第四局

4下，蘇智傑一壘滾地出局，陳鏞基擊出左外野方向安打，周思齊讓球漏到身後，陳鏞基上二壘，潘武雄選到保送，陳鏞基盜上三壘，高國慶右外野安打追平比分，兄弟 1：1統一，一、三壘有跑者。楊家維左外野穿越安打帶打點，兄弟 1：2 統一，一、二壘有跑者。林祖傑擊出雙殺打，三出局。

4上，恰恰、里迪遭到三振，周思齊中外野飛球，被莊駿凱美技接殺，三上三下。

第三局

3下，艾迪頓三上三下。

3上，王勝偉擊出二壘方向安打上壘，隨後兄弟發動打帶跑戰術，陳偉漢滾地出局，王勝偉上二壘，王威晨擊出左外野深遠飛球出局，王勝偉趁著蘇智傑接到球後的慣性，無法及時傳球，一溜煙跑上三壘。詹子賢擊出三壘滾地球，陳鏞基發生失誤，兄弟 1：0 統一，一壘有跑者。林智勝打擊時王威晨盜上二壘，林智勝遭到三振。

第二局

2下，潘武雄擊出投手穿越滾地球進佈陣出局，高國慶擊出左外野二壘安打，楊家維遭到三振，高國慶利用暴投上三壘，林祖傑遭三振，三出局。

2上，里迪擊出投手前高彈跳，瑞安跳起來接到後傳一壘出局，周思齊左外野飛球出局，黃鈞聲二壘滾地出局，三上三下。

第一局

1下，陳重羽三壘滾地球出局，蘇智傑遭到三振，陳鏞基遭到三振，三上三下。

1上，陳偉漢二壘滾地球出局，王威晨左外野安打上一壘，詹子賢三游間強勁安打上壘，一、二壘有跑者，林智勝遭到三振，彭政閔擊出三壘方向滾地球，三壘手接到踩三壘封殺，三出局。

兩隊先發打線：

中信兄弟

1.陳偉漢 2B

2.王威晨 3B

3.詹子賢 CF

4.林智勝 1B

5.彭政閔 DH

6.里迪 RF

7.周思齊 LF

8.黃鈞聲 C

9.王勝偉 SS

先發投手：艾迪頓

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統一獅

1.陳重羽 RF

2.蘇智傑 LF

3.陳鏞基 3B

4.潘武雄 DH

5.高國慶 1B

6.楊家維 2B

7.林祖傑 SS

8.林祐樂 C

9.莊駿凱 CF

先發投手：瑞安

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