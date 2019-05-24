NBA》雷納德季後賽表現太威 暴龍隊職員：他是神

暴龍球星雷納德（右）得到35分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽第五戰，暴龍靠雷納德（Kawhi Leonard）35分，以及范維利特（Fred VanVleet）替補出發砍下21分，幫助暴龍在客場以105：99擊敗公鹿，系列賽取得3：2的聽牌優勢。有暴龍隊職員說，雷納德就是神！

雷納德全場得到35分，其中有15分集中在第四節，助隊贏球，暴龍也取得聽牌優勢。雷納德在今年季後賽共出賽17場，平均每場有31.4分、8.4籃板、1.5次抄截。面對公鹿的系列賽中，雷納德平均有30.4分、8籃板、3.8助攻，另有2.2次抄截。

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《美聯社》報導，雷納德賽後表示，自己在關鍵時刻毫不懼怕，「這就是我在夏天所做的事，只想贏球，問題是我要變得更積極，不要逃避任何事情。」

雷納德曾在2014年奪得總冠軍戰MVP，幫助馬刺奪冠。總教練納斯（Nick Nurse）表示，「他在季後賽就如同在馬刺隊的時候一樣，有著令人難以置信的表現。」他指出，「我只能說他真的很棒，他在第四節打得更強勢，他會要球並打進，而且似乎他都在做對的事。」納斯稱讚雷納德在攻防兩端都做出貢獻。

雷納德在季後賽的勇猛表現，連暴龍隊自家人都佩服。《TSN》記者Josh Lewenberg在推特上發文說，有暴龍隊職員說，「他（雷納德）是神！他人體構成的成分就是神！」

《ESPN》報導，暴龍當家後衛羅利（Kyle Lowry）則是說，雷納德打得很棒，尤其還是在大舞台、客場上，直言他是超級巨星。

Anonymous Raptors staffer on Kawhi: "He's a God. His person comp. is God." — Josh Lewenberg （@JLew1050） 2019年5月24日

暴龍球星雷納德得到35分。（法新社）

暴龍當家後衛羅利（前）。（美聯社）

暴龍總教練納斯。（美聯社）

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