NBA》雷納德季後賽表現太威 暴龍隊職員：他是神

暴龍球星雷納德(右)得到35分。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕東部冠軍賽第五戰,暴龍靠雷納德(Kawhi Leonard)35分,以及范維利特(Fred VanVleet)替補出發砍下21分,幫助暴龍在客場以105:99擊敗公鹿,系列賽取得3:2的聽牌優勢。有暴龍隊職員說,雷納德就是神!

雷納德全場得到35分,其中有15分集中在第四節,助隊贏球,暴龍也取得聽牌優勢。雷納德在今年季後賽共出賽17場,平均每場有31.4分、8.4籃板、1.5次抄截。面對公鹿的系列賽中,雷納德平均有30.4分、8籃板、3.8助攻,另有2.2次抄截。

《美聯社》報導,雷納德賽後表示,自己在關鍵時刻毫不懼怕,「這就是我在夏天所做的事,只想贏球,問題是我要變得更積極,不要逃避任何事情。」

雷納德曾在2014年奪得總冠軍戰MVP,幫助馬刺奪冠。總教練納斯(Nick Nurse)表示,「他在季後賽就如同在馬刺隊的時候一樣,有著令人難以置信的表現。」他指出,「我只能說他真的很棒,他在第四節打得更強勢,他會要球並打進,而且似乎他都在做對的事。」納斯稱讚雷納德在攻防兩端都做出貢獻。

雷納德在季後賽的勇猛表現,連暴龍隊自家人都佩服。《TSN》記者Josh Lewenberg在推特上發文說,有暴龍隊職員說,「他(雷納德)是神!他人體構成的成分就是神!」

《ESPN》報導,暴龍當家後衛羅利(Kyle Lowry)則是說,雷納德打得很棒,尤其還是在大舞台、客場上,直言他是超級巨星。

