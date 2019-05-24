中職》想加入味全龍嗎？ 6月中自辦選秀測試賽

味全龍隊將在6月15、16日舉行選秀測試賽，邀請各方好手在6月3日報名參加。（取自味全龍隊官方臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕想加入味全龍隊嗎？這支「從無到有」的中職第5隊，今天透過官方臉書發布召集令，歡迎各方好手參加6月15、16日在台中球場舉辦的職棒選秀測試賽。

味全龍隊在13日常務理事會通過審核後正式復出，但由於目前編制只有總教練葉君璋及張泰山、黃煚隆兩位教練，對於球員的需求相當大，除了希望透過7月1日舉行的中職選秀挑選好手，目前也決定自辦「測試 賽」，期盼能找到人才。

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只要是現役甲組成棒球隊、黑豹旗64強參賽隊伍或高中木棒聯賽的選手，都可以在6月3日透過線上報名參加這次實戰測試賽，且完全不需報名費。味全龍隊指出，只要在測試賽表現優異的選手，就有機會獲得味全龍推薦參加中職選秀。

味全龍握有選秀狀元籤，且在前4輪還可多選1位球員，葉君璋曾表示對選秀已有基本想法，目標是至少全隊能有35至40人。

除了測試賽，味全龍也將在6月1日上午10點於彰化成美文化園舉辦首次官方球迷見面會，歡迎「龍迷回家」。當天球團除了安排見面會，還會分享目前籌備進度，且頂新集團三董魏應充還會親自下廚帶來彰化美食。

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