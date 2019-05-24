日職》巨人老將挨頭部觸身球 當場爆氣、兩隊板凳淨空

中島宏之挨頭部觸身球。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天在主場東京巨蛋迎戰廣島，巨人36歲老將中島宏之代打挨頭部觸身球，雙方板凳淨空，而巨人最後以3：8輸球，廣島則是奪10連勝暫居中央聯盟龍頭。台灣好手陽岱鋼代打1打數吞下三振，沒有表現。

此戰7局下發生插曲，巨人1出局攻占一壘，中島宏之這時上場代打，廣島後援投手一岡龍司第一球就丟頭部觸身球，讓中島宏之相當不高興，走向投手丘想和對方理論，廣島捕手會澤翼和主審立即擋住他，雙方板凳也淨空。主審當下也對兩隊做出警告；一岡龍司則是因危險球被勒令退場。

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廣島全場敲12安，包含4發全壘打，其中廣島洋砲巴提斯塔（Xavier Batista）單場3安包含雙響砲打進2分打點，鈴木誠也、西川龍馬各有一發陽春砲，野間峻祥1安1打點。

巨人全場有9支安打，隊長坂本勇人也是雙響砲、單場3安猛打賞，炭谷銀仁朗則有一發陽春砲。陽岱鋼則是在第9局下代打，遭到廣島終結者中崎翔太三振，陽岱鋼的打擊率降到0.271。

廣島先發床田寬樹投5局失3分，獲本季第5勝；巨人洋投永格曼（Taylor Jungmann）先發5局失4分，吞本季首敗。

廣島此戰贏球後，是自2017年4月1日至13日之後，再度嚐到10連勝滋味。

巨人輸球。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

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