中職》二軍驚傳「潛規則」！？桃猿觸身球後竟回：故意的

中信兄弟二軍總教練林威助。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天中職二軍桃猿對上兄弟的比賽，雙方在第六局出現爭議，當時兄弟9：1領先桃猿時，兄弟發動盜壘，隨後桃猿馬上祭出觸身球伺候打者，兄弟二軍總教練林威助上前詢問對手是否故意，桃猿二軍總教練林振賢直接回：故意的阿，雙方板凳直接清空。

當時第六局下半，中信8分大幅領先桃猿，由於一壘跑者沒有站在壘包上，被保送的蘇緯達直接跑上二壘，在一出局之後，兄弟打者曾陶鎔就直接被觸身球擊中。兄弟二軍總教練林威助此時衝上場，質問對方是否故意觸身，林振賢直接回答，故意的。雙方球員與教練也衝上球場。

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到了八局下半又輪到曾陶鎔打擊時，林威助上前詢問裁判，此時是不是可以盜壘，裁判也笑著向林威助解釋，這場比賽最後中信兄弟以10：5拿下勝利，但大比分領先時，一壘手沒守住壘包是否能盜壘的「潛規則」又被網友拿出來討論。

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有的網友認為，二軍是練兵的地方還搞潛規則沒有必要，也有網友認為，林振賢在被問問題後直接回答觸身球是故意的「根本流氓」。

中信二軍總教練林威助（左）與Lamigo二軍總教練林振賢（右）。（資料照，記者黃志源攝）

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